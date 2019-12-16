「定時鎖屏」延長螢幕自動上鎖的時間，有定時、倒數計時兩種模式！（Android）

一般手機為了省電的考量都有螢幕自動鎖定的功能也就是當未操作手機達一定時間後手機就會自動關閉螢幕。依手機型號的不同可設定的時間長度也會有所差異，

例如我的手機最短可設定 15 秒、最長則可選擇 10 分鐘。

而這項設定通常我會設置在 2 分鐘之後就不太會去做更動不過有時因應某些需求就會希望延長這個自動鎖定的時間但如果每次都要去修改就真的太累了此時你可以考慮利用「定時鎖屏」這樣的工具來輔助使用。

它提供「定時」與「倒數計時」兩種使用模式例如你想開著 YouTube 播影片邊聽邊睡覺時就可以使用「倒數計時」設置個 30 分鐘或一小時時間到時就會自動關閉螢幕；或是睡前玩手機遊戲怕一個不小心睡著遊戲畫面就一路亮著到手機沒電的話就可以使用「定時」的方式指定例如凌晨 1:00 就自動關閉螢幕還可勾選每天重複就不用再擔心手機電量用盡的問題囉！

不過它似乎不支援指紋解鎖當使用「定時鎖屏」後下回解鎖手機時都必須手動輸入密碼才能解鎖在意的朋友可考量後再下載哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 定時鎖屏

定時鎖屏 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Weizhi Zhang

Weizhi Zhang 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「定時鎖屏」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 安裝後開啟程式會先引導使用者給予程式鎖定螢幕的權限點擊「啟動」後即可回到主程式畫面。程式分為「定時鎖屏」與「倒計時鎖屏」在定時的部份有預設四個時段可以點擊「編輯」修改或是點擊「+」新增其它時間。

第2步 在編輯模式中點擊「更改時間」就可以設定自己想要的時間再按下「保存」->「完成」。

第3步 接著記得將右側的關開打開才會啟用。若想每天同個時間自動關閉螢幕可勾選「每天重複」。

第4步 「倒計時鎖屏」的操作方式也差不多一樣有預先設置幾個時長可選用點擊「＋」可新增點擊「編輯」可修改時長。點擊「開始倒計時」就會開始倒數時間到時就會自動關閉螢幕囉！