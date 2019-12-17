你削水果皮能一刀不斷嗎？快來「我削皮超讚！」挑戰不可能的任務（iPhone, Android）

應該蠻多人都有 半夜十二點坐在鏡子前 用水果刀削蘋果的經驗削的時候都會想要挑戰一刀不斷看著連成一條長長的果皮就覺得莫名有成就感，

如果你很喜歡那個感覺一定要來玩玩這個「我削皮超讚！」的休閒遊戲。

它就是一款模擬削皮的遊戲在遊戲中的水果會自動旋轉玩家只要控制水果刀的位置就能不斷的將果皮削下來。其實遊戲並沒有限制不能削斷只要削滿三顆星的皮量就能過關而削下來的果皮長度則可以用來累積開啟禮物盒可解鎖更多不同的削皮工具哦！

除了一般常見的水果外遊戲開發者還在其中加入了各式各樣你想像不到的物品像是杯子蛋糕、雪人、聖誕鐘、蠟燭、蛋、糖果……等雖然感覺有些無厘頭但削起來還真過癮！而且除了可以無限滿足削皮的慾望外在過關時還會提供一些跟該物品相關的冷知識讓有興趣的玩家可以順便了解一下唷！

遊戲支援離線玩所以如果不想被廣告打擾的話可在遊戲前將網路關閉就能專心的削削削啦～

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 我削皮超讚！

我削皮超讚！ 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Lion Studios LLC

Lion Studios LLC 官方網站： https://lionstudios.cc/

https://lionstudios.cc/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲就會進入第一關當然就要從最熟悉的蘋果開始啦！用手指拖曳移動就能控制削皮器的位置蘋果本身會自動旋轉點擊左右下角的「－」、「＋」可調整轉速。

將皮削到一定程度後就可以過關了。此時會提供一個與物品相關的小知識不過是英文內容有興趣的話就可以了解一下。

在遊戲中所削皮的長度可以累積解鎖新的削皮器打開禮物盒就能看到囉！如果想再將皮削的更乾淨可點擊下方的「Peeling OCD?」再回到關卡中繼續削。

關卡中還有很多有趣的物品全都可以被削掉一層皮工具的類型也很多元化喜歡用什麼工具都可以唷！

點擊左上角的按鈕可開啟關卡列表除了一般的關卡外也有每日關卡可以挑戰哦！