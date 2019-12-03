白天、晚上養的不一樣！「Merge Meadow」超可愛的動物合併休閒遊戲（iPhone, Android）

「Merge Meadow」是一款玩法很簡單的動物合併休閒遊戲在一開始就會讓玩家選擇要先玩「白天」或「夜晚」的牧場因為白天、晚上養的東西可不一樣，

白天是各種可愛的動物但晚上養的可就是奇幻的小怪獸了但無論是哪個場景全都萌萌的唷！

在開啟遊戲時每隔十秒會自動產出一個最基本等級的物種透過點擊可加快產出的速度接著將兩個相同的動物合併就能生成更高等級的物種而這些動物或小怪獸每秒都會累積不等的「愛心」將可以用來額外購買各種等級的物種來加快升級的速度當玩家離線時遊戲也會自動累積愛心所以玩起來其實還蠻輕鬆的。

隨著玩家的等級提升可以放置動物的空間也會越來越大另外完成特定的任務也可以獲得愛心獎勵哦！而無論你原先選擇哪個牧場當遊戲玩到一定程度時就可以解鎖另一個或更多不同主題的牧場並可在不同牧場之間切換合併出更多有趣可愛的動物。喜歡合併類遊戲的朋友可以來玩看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Merge Meadow
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Extra Dimension Games Inc.
  • 官方網站：https://extradimension.games/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.3 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

在遊戲最開始會先讓玩家選擇要玩白天或晚上選擇後按下「READY」就可以在歡迎畫面看到主題裡可愛的小動物了。

 

接著會有玩法教學所以不用擔心不會玩哦！點擊小包裏就能打開裡面的動物將兩個一樣的合在一起就能升級。

 

點開問號包裏就可以看到新的物種了！包裏每十秒會自動產出一個點擊下方的包裏可加快速度。

 

當愛心累積到一定程度後就可以點擊右下角的商店用愛心直接購買更高等級的物種。

 

玩家等級提升時就可以獲得更多的空間囉！

 

點擊右下角的「MENU」可以查看圖鑑在遊戲中還有機會獲得一些小裝飾可以用來幫小動物們裝扮。另外達成任務還能獲得額外的愛心獎勵唷！

 

合併動物可以獲得「MERGE POINTS」累積到一定程度後就可以解鎖新的牧場主題就能收集更多不同的可愛動物囉！

 

最後更新：12-03, 2019 下午 1:14

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