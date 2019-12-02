讓聆聽成為習慣！「聽界」分類收錄台灣優質廣播節目，任何時候都能輕鬆聽（iPhone, Android）

平常你可能有收聽廣播的習慣但也許只聽單一的電台甚至只聽某個特定的節目，

其實台灣還有很多不錯的電台節目只是要聽到還真的得有些緣份。

「聽界」是一個提供有聲內容服務的 App收錄台灣廣播電台中各種優質的節目並將其區分為閱讀文史、商業職場、飲食料理、健康心理、在地關懷、勵志學習、家庭學校、旅遊戶外、藝術設計這九大類讓使用者可以透過感興趣的類別來收聽相關的節目內容。

每個分類下都有多個節目可選擇每個節目皆有多集內容可以收聽程式提供節目主題與簡介大網可以看過後再決定要不要立刻聽或是將其加入播放清單或是收藏隨選隨聽收聽好節目不用再看緣份更不需擔心錯過喜歡的節目或主題無論是在等車、開車、煮菜、運動還在工作都可以用耳朵吸收更多有趣的內容唷！

想要收聽完整的節目內容需註冊登錄免費版本雖然有每週收聽的時數限制但 99 小時應該也很夠聽了啦！如果想要更無拘束的收聽可以再考慮付費訂閱享有更完整的功能服務。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 聽界︰聽聲音 看世界

聽界︰聽聲音 看世界 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Listen9 Technologies Ltd.

Listen9 Technologies Ltd. 官方網站： http://www.listen9.com/

http://www.listen9.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.1 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 12.1 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次進入程式如果還沒確定想繼續使用可以先點擊「試用體驗」。

在主畫面上方可切換不同的分類每個分類下都有多個節目可以選擇。

點入節目名稱就能看到詳細的節目列表。如果不知道該從哪一個節目開始聽也可以切換到「選輯」從程式精選的主題開始聽吧！

點擊節目標題可以查看內容簡介點擊右側的按鈕即可開始播放。

長按節目標題可選取節目就能在上方將該節目主題加入收藏也可以點擊右上角的按鈕加入「播放清單」。

播放時會將播放器最小化在下方點擊可展開在下方可使用「前進」或「倒退」秒數功能。

若最初選擇的是「試用體驗」每個節目就只能聽前 3 分鐘註冊成為免費會員就可以收聽完整的節目內容。可選擇用 Email 或連結 Google 帳號、LINE 帳號註冊。

註冊為免費會員後點開左側選單的「聆聽紀錄」就可以看到本週已聽與剩餘的收聽時數囉！