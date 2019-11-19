「Selfie Guide」國外城巿拍照景點引導，還有最佳角度自拍教學！（iPhone, Android）

有出國旅遊計劃的朋友不知道下一個想前往的國家是哪裡呢？每到一個新的地方肯定都會拿起相機、手機瘋狂的拍照記錄，

恨不得把所有的美景全都帶回家但如果自拍的功力不足經常無法把自己與背後的景色結合的很好此時就會需要像「Selfie Guide」這樣的 App 來幫忙。

「Selfie Guide」從名稱就可以知道它是一款跟自拍有關的 App結合了一些國外的知名景點並會告訴你距離最近的景點在何處除了可以搭配 Google 地圖的導航功能引導你到達該處外還提供自拍角度指導讓你可以用最佳的角度拍下令人驚豔的紀念照。

自拍角度指導是透過在螢幕上顯示景點建築或場景輪廓的位置參考線讓你可以直接對齊後站在指定的位置就能拍下理想中的最佳自拍照。目前提供包含美國洛杉磯、拉斯維加斯、紐約、義大利羅馬、英國倫敦、法國巴黎、德國柏林……等 20 個國家城巿每個城巿有多個不同的景點並提供日出日落的時間供使用者參考。

若近期有出國的打算且有計劃捕捉各大景點照片留念的話就可以考慮下載「Selfie Guide」來看看要去的國家城巿有沒有在清單中或是把清單中的景點當做是一種旅行任務來解也不錯有興趣的朋友都可以下載來看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Selfie Guide

Selfie Guide 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Selfie Guide To Ltd.

Selfie Guide To Ltd. 官方網站： https://selfieguide.co.uk/

https://selfieguide.co.uk/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 程式的主畫面用轉盤的方式來呈現各個不同的國家城巿左右滑動就能瀏覽。

第2步 如果覺得這樣轉太慢也可以點擊左上角的「放大鏡」用關鍵字搜尋或在下方的清單中直接尋找。在主畫面向上滑可看到國家城巿的簡介點入「View Guide」就能進一步看到景點。

第3步 每個城巿都有多個不同的景點可以直接查看到景點距離目前所在位置有多遠點入景點就能使用地圖來查看位置或是點擊「Get Directions」開啟 Google 地圖進行路線導航。

第4步 到達景點後準備自拍時就可以點入「Take Selfie」此時螢幕會提示要將手機轉為橫向。

第5步 轉為橫向後畫面上就會出現紫色的參考線對齊景點的建築或場景輪廓然後站在「紫圓圈」的位置就可以拍出最佳角度的自拍照。

第6步 如果不知道參考線要對齊的位置可點擊右上角的「Reference」就能在螢幕上看到半透明的景點參考圖。