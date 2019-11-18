繼溫泉旅店後，貓老闆的事業第二春「動物劇場」開張啦！（iPhone, Android）

不知道大家有沒有玩過之前介紹的這款「動物溫泉」超萌放置經營類遊戲？如果有而且喜歡的話那你一定要支持貓老闆的事業第二春也就是「動物劇場」現在就準備開張啦！

這次貓老闆想要跨足的就是電影產業，

場景分為三大塊分別是大廳、影廳與拍攝現場大廳屬於放置遊戲透過增加擺設可以提高橡子的儲存數；而影廳則是經營遊戲需手動放映電影客人就會入場觀看隨著影廳的升級可以容納的人數就越多客人在看電影時會不時的付出橡子有時也會有食物上的要求只要滿足客人的需求就能提高評價並且能提高客人的等級除了變成常客外每次付出的橡子也會更多。

上映的影片除了一部常態型的片子外在拍攝現場可花一小時產出一部新的電影從這邊製作的電影上映時都可以獲得大量的橡子獎勵但每部電影只可播放一次。透過升級演員拍攝出來的電影上映時獎勵就會更多唷！個人覺得劇場比溫泉經營起來更有意思有興趣的朋友可以來玩看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 動物劇場

動物劇場 軟體語言： 日語, 簡體中文, 繁體中文, 英語, 韓語

日語, 簡體中文, 繁體中文, 英語, 韓語 開發人員： SUPERTHUMb

SUPERTHUMb 官方網站： https://www.superthumb.net/

https://www.superthumb.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

每次進入遊戲時都會看到左圖遊戲資料只儲存在手機中如果刪除遊戲記錄就會一併刪除請小心唷！點擊「Ｏ」再按下「開始遊戲」。

初次貓老闆會帶著玩家了解所有的玩法功能。在「大廳」可透過增加設施來提高橡子的儲存數量。點擊「貓老闆」就可以讓他去邀請村子裡的動物客人。

「影廳」的部份點擊上方的播放器就可以選擇要播放的電影並獲得橡子滿足客人的需求就能提升評價讓動物成為常客。當有動物睡著時記得要點他一下喚醒客人也可以獲得評價唷！而「拍攝現場」則可點擊導演開始拍攝電影提升演員等級就能拍出更優質的大片！

看完教學就可以開始實做了！點擊播放器就可選擇電影這部基本電影沒有播放次數的限制但可獲得的橡子數就是最低的 100。

開始播放電影時客人就會入場當客人有需求時就要從下方拖曳物品或食物給他滿足即會提高評價如果數量不足就到左上角的選單中進入「商店」購買。

切換到「拍攝現場」點擊導演即可製作電影每部需花費一小時點擊導演可看廣告加速拍攝時間。不想看廣告的話就是一小時後再回來。

完成電影後在「影廳」點擊播放器時就可以看到新的電影票房都會比基本電影好很多但有限制播放次數。

在「大廳」則可以請貓老闆去邀請客人每次出發也都要一小時才會回來看廣告可加速。另外別忘了時常到櫃檯左側點擊收集累積的橡子。

點入「設施」可以新增大廳、影廳與拍攝現場的設施或人員皆需橡子或金橡子才能購買。

另外別忘了到「管理演員」來提升演員的等級這樣拍出來的電影才會更有票房。

遊戲中有設計一些「任務目標」可以讓玩家追求達成的話就可以獲得金橡子的獎勵。在「圖鑑」裡則可以看到動物客人的等級以及電影的累積播放次數記錄。