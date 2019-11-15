「Art Camera」擁有上百種特效濾鏡的拍照程式（Android）

「Art Camera」是一款功能齊全的拍照程式同時也是一款提供超多特效濾鏡的照片編輯程式它的相機功能不只有提供拍照、錄影而已，

還包含了基本的美肌、HDR、暗角、模糊、照片拼貼……等可能比某些品牌手機的原生相機 App 還要強大。

在拍照或錄影時就有 100 多種的濾鏡可以選用選擇困難發作時只要點個隨機按鈕程式就會幫你挑選一款立即套用！支援連拍、定時拍照也可使用浮動快門或是音量鍵快門更方便自拍。

若是相簿中的照片想要做點不同的變化程式提供「Art Filters」藝術濾鏡以及「Style Transform」風格轉換兩種照片編輯方式透過簡單一鍵套用濾鏡或特效就能迅速的創造出風格獨特的藝術照每種效果在套用後可調整強度並可使用簡單的編輯功能微調對比、飽和度、亮度及色調能把照片的細節處理的更完美唷！

無論想要卡通風格、鉛筆素描、油畫或是其它一些特別的藝術風格在「Art Camera」裡都可以找的到喜歡拍照、修圖的朋友可以下載來試試看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Art Camera -Cartoon,Pencil Sketch Art Effect Photo

Art Camera -Cartoon,Pencil Sketch Art Effect Photo 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Model X Apps

Model X Apps 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上版本

Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Art Camera」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式時需先給予一些相關的使用權限包含相機、麥克風、儲存空間的存取權限。

第2步 每次開啟程式都會預設顯示拍照功能除可拍一般尺寸的照片與錄影外還可選擇方形照片或是 Short Video 10 秒短錄影模式。點擊畫面右下角的「魔術棒」可展開濾鏡選單如果不知道該選哪個就可以點擊「隨機」按鈕。

第3步 在上方則可以選用閃光燈、調整照片比例、展開更多的功能選單與加入貼圖。在功能選單中有很多進階的設定可以使用包含美肌、模糊、HDR、暗角、拼圖……等。

第4步 貼圖的部份只可使用在靜態照片中加入後可調整大小、位置與角度。

第5步 點擊左上角的「小房子」可回到主畫面這邊就可以看到「Art Filters」與「Style Transform」兩個照片編輯功能。

第6步 點入「Art Filters」選擇想要編輯的照片後就可以在下方選擇想要套用的效果。風格多變每一款都很好看而且套用人像或風景上都會有不同的表現效果。

第7步 套用效果後可拖曳拉桿調整強度。

第8步 如果覺得感覺好像還差了一點可以再點入調整工具簡單利用對比、飽和、亮度與色調來做一些變化。

第9步 有需要的話可裁切成各種社群平台常用的尺寸比例最後就可以選擇儲存或分享囉！

第10步 「Style Transform」的照片方式基本上是差不多的只是風格比較強烈一些。

濾鏡使用在風景照上面效果非常不錯呢！