想在電腦上打出 ♡,∞,±,⇒,¼ 等特殊符號？來「Glyphy.」按一下立即複製使用！

在電腦上有時我們可能會需要輸入一些特殊的符號雖然大多常見的特殊符號都可以在電腦中的標點符號鍵盤中找到不過畢竟特殊符號的世界真的很廣大，

如果需要的不在其中很多人的第二個做法就是會去 Google 搜尋找看看基本上應該都可以找到。

但若你不想搞得那麼麻煩不妨可以將「Glyphy.」這個網站加入最愛它是一個專門提供特殊符號的網站目前收集了近 260 個符號當然部份與標點符號鍵盤中有重疊不過也有許多是它沒有的像是分數 ½、¾或是 ©、⟹、↱……等都可以在這個網站中直接點擊複製使用。

不過要注意的是某些特殊符號在貼上使用時可能會以不同的樣式呈現或無法顯示例如 ☀、☼ 這兩個就與網站上的圖案顯示有差異主要還是取決於所使用的設備或應用程式中使用的字體提供給各位參考囉！

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網頁畫面：

在使用電腦時只要按下組合鍵「Ctrl」+「Alt」+「,」就可以叫出標點符號鍵盤基本上常見的符號都可以在這裡找到。

但若你需要的其中剛好沒有就可以開啟「Glyphy.」網頁來找找看。

找到需要的符號時直接點擊就能複製到剪貼簿做使用囉！