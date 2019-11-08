有地圖也搞不清方向？Google 地圖「實景導航」直接幫你把路「指」出來！

有很多人可能覺得自己不是路痴但是當打開 Google 地圖時偶爾還是會發生不知道眼前這條路到底要左轉還是右轉、自己面對的方向到底跟地圖是不是一樣之類的問題，

經常被地圖搞的暈頭轉向如果你就是這樣的人現在免驚了！因為 Google 地圖已經釋出「Live View」的功能啦！

這個「Live View」就是 AR 實景導航功能也就是在使用 Google 地圖的路線導航時可以在手機螢幕上看到結合「街景」加上「方向指示」的畫面以後就不用再管地圖畫的到底是哪一條路、到底該在哪一個路口轉彎、到底要轉左邊還是轉右邊的問題啦～

這功能在 iOS 與 Android 版本皆可使用目前是 Beta 版本只有在選擇「步行」導航時才可使用而且啟動功能後只要傾斜手機就會自動在 AR 路線與一般路線畫面之間切換也就是手機可以透過角度判斷你需要看路線時才顯示 AR 畫面其餘時刻都會維持一般的地圖導航畫面。

實際測試真心覺得不錯雖然我就是那個認為自己挺會認路應該不是路痴的人但偶爾還是會被 Google 地圖陰到而「Live View」可以在螢幕上的實景直接指出路線方向以後要迷路就真的不太容易了有機會可以來試看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Google 地圖

Google 地圖 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Google LLC

Google LLC 官方網站： https://www.google.com/maps/about/

https://www.google.com/maps/about/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 因裝置而異

iOS 10.0 以上 / Android 因裝置而異 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟 Google 地圖找到想要到達的目的地後點擊「路線」並選擇「步行」就可以在下方看到「Live View」的按鈕。

第2步 接著舉起手機進行定位後就可以在畫面上看到方向指示跟著走就對囉！

第3步 程式會自動偵測傾斜角度當你沒在看手機時畫面會切換回右圖的一般地圖導航畫面拿起手機查看時就會再切換回 AR 實景。

第4步 方向標示都超大超清楚的要迷路真的不容易跟著走就可以看到目的地的地標囉！到完全陌生的環境也不用擔心找不到路了。