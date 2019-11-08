[限時免費] Train Conductor 超刺激的火車調度遊戲（iPhone, iPad）

「Train Conductor」是一款越玩越刺激的火車調度遊戲每條鐵軌都有編號而玩家需將火車引導到正確的鐵軌才能得分，

鐵軌的兩端都會隨時有火車跑出來必須注意它們的先後順序有時還需點擊火車讓它暫停才能避免災難性的撞擊。

遊戲地圖以真實的城巿名稱來設計在一個城巿關卡中達到目標才能解鎖下一個城巿關卡難度也會隨之提升例如會增加軌道的數量或是出現超長的列車來增加調度的困難。雖然手指一滑就能調整火車的軌道但當遇到通勤高峰期時肯定還是會手忙腳亂的唷！

而遊戲除了日間模式外遊戲還設計了夜間模式但可不是只有畫面亮度或天色明暗的差別在夜間模式中雖然關卡的場景設計是一樣的不過卻會出現一堆的幽靈列車這些列車不會相撞也不能被停止玩起來似乎是輕鬆不少但讓火車通過錯的軌道還是會被扣分的。整體來說玩法簡單卻很刺激很適合想要訓練反應速度的玩家單純喜歡火車的朋友也可以來一起玩看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Train Conductor

Train Conductor 軟體語言： 英文

英文 開發人員： The Voxel Agents

The Voxel Agents 官方網站： http://www.thevoxelagents.com/

http://www.thevoxelagents.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 6.0 以上

iOS 6.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Train Conductor」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

按下「BEGIN」進入遊戲。

遊戲一開始就會進行教學上方那位白白胖胖的會帶著你了解。每條軌道都有編號出現的火車上也會有一個號碼首先要用拖曳的方式將火車調整到相同編號的軌道上。

如果有來不及調度的狀況時可以在火車上點擊一下將其暫停再次點擊即可啟動。

學會基本的玩法後就可以開始練習調度列車了。交通將會越來越繁忙除了將火車引導到正確的軌道上之外也要讓它們安全的通過才能得分。若讓火車通過錯誤的軌道是會扣分的哦！

不過最重要的還是要小心碰撞因為一旦產生撞擊遊戲就會結束。

結束時會結算成績而每回合的分數累積達一定目標後就可以解鎖新的城巿囉！

遊戲地圖設定在澳洲目前共有五個城巿關卡可以挑戰。

點擊左上角的「太陽」可切換為夜間模式這邊的關卡內容與日間模式是獨立分開的。

在夜間模式中的火車都是幽靈列車只有火車頭數字是亮的才需調整軌道幽靈列車沒有相撞的問題只需要注意數字是否相符即可玩起來感覺相對容易許多。

雖然玩法好像很簡單但其實隨著難度的提高真的越玩越刺激而且反應速度要夠快才能順利走到終點哦！