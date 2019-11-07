[限時免費] iFile 無線檔案傳輸工具，支援多種檔案格式（iPhone, iPad）

想要在 iPhone、iPad 與電腦或其它的 Android 裝置之間做檔案的傳輸通常會需要使用傳輸線或是在各裝置上都安裝像「Send Anywhere」這樣的檔案傳輸工具但如果你不想那麼麻煩還要接一條線，

或是想傳送的裝置不一定有安裝對應的傳檔程式時就可以利用「iFile」來處理會更加有效率。

「iFile」是一款無線檔案傳輸工具只要 iPhone、iPad 與其它的裝置在同一個無線網路環境下就可以互相進行傳檔的動作。開啟程式時即會顯示一個特定 IP在 PC、Mac 或 Android 裝置的瀏覽器上輸入該 IP 位置就能直接開始傳送檔案。

不需任何複雜的設定打開就能傳！支援傳送照片、影片、音樂或是 PDF、Word、Excel……等文件檔案也開放讓使用者利用資料夾來管理檔案並可進一步設定密碼（支援 Face ID）提高程式使用的安全性有需要的朋友可趁限時免費下載備用哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： iFile: Manager & Share Files

iFile: Manager & Share Files 軟體語言： 英文

英文 開發人員： ZEDGE TECH

ZEDGE TECH 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「iFile」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 在 iPhone 或 iPad 下載程式後開啟即可看到一個 IP 位置在其它裝置的瀏覽器中輸入該 IP 即可進行連線。接著切換到「Files」再點擊「＋」就可以新增資料夾或選取檔案。

第2步 一次可選取多個檔案再按下「Done」。

第3步 如下圖在 iPhone 上新增的照片在電腦瀏覽器上重整後就能看到並可下載使用反之亦然。可直接將檔案拖曳到瀏覽器中或使用「Upload Files」選取電腦中的檔案進行上傳。

第4步 由電腦上傳的照片檔在 iPhone 上點擊開啟再透過左下角的「分享」功能就能將其儲存到相簿中。

第5步 切換到「Setting」即可設定密碼下回開啟程式時就會要求輸入密碼或可改用 Face ID。