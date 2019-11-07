LINE 電腦版功能更新：「文字效果選單」反白即可套用粗體、斜體、刪除線、紅色文字框

之前就曾介紹過 LINE 電腦版「畫重點」的功能也就是可以幫文字加上粗體或斜體讓重要的文字內容在聊天室中可以更顯眼，

不過當時若想做這件事得自己在文字前後加上「*」或「_」符號如果臨時要用可能還想不起來到底該加上什麼符號於是乎 LINE 電腦版在 v5.20.0 版本中就加上了 Markdown 語法選單只要在輸入時選取文字即會出現輕鬆就能幫文字增添效果唷！

這個 Markdown 選單中包含四種文字效果有粗體、斜體、刪除線以及紅色文字框（內嵌程式碼）即選即套用非常方便不需要再記憶任何符號就能快速將重要文字標示出來不過這個文字效果仍然只有使用電腦版的人才看的到用手機瀏覽的話一樣會看到一堆符號哦！

除了文字效果外 v5.20.0 版本還有另一個新的功能就是「手機掃碼捷徑」以往必須透過 LINE 行動版才能開啟的連結或功能在電腦版點擊時會自動產出一個專用 QR Code用手機條碼掃描器掃一下就能快速開啟雖然也可以直接在手機開啟 LINE 聊天室再點擊連結但這樣掃條碼就開啟的確是有快一些些啦～有需要的朋友就可以試試看囉！

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操作畫面：

在 LINE 電腦版聊天室中輸入文字後將文字反白選取即會出現功能選單點擊就能加入需要的效果包含粗體、斜體、刪除線以及紅色文字框。

 

當在電腦版中點擊需在 LINE 行動版才能瀏覽的連結時就會出現專用 QR Code使用 LINE 的條碼掃描器掃一下就能快速開啟畫面瀏覽內容囉！

 

最後更新：11-07, 2019 上午 11:09

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