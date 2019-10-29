「Rofocus」環境音 + 番茄工作鐘，幫你同時提高專注力與生產力！（Google Chrome 擴充套件）

在談論提高工作專注力與生產力的時候通常都會提到「環境音」與「番茄工作鐘」這兩個輔助工具。在「環境音」的幫助下可以有效隔離周遭聲音的影響，

讓自己更加專注在眼前的工作中；而「番茄工作鐘」則是可以利用專心工作 25 分鐘後、休息 5 分鐘的循環來發揮更高的生產力。

如果你好奇但還沒嘗試過或是正在同步使用這兩種方式那麼你應該來試試這個名為「Rofocus」的 Google Chrome 擴充套件。它將環境音與番茄工作鐘合而為一提供 15 種美妙的環境音可選擇包含咖啡館、古巴海灘、鳥叫、亞馬遜雨林、海底世界、雨聲、大學校園……等即點即播非常方便。

另外可搭配工作計時器使用自訂想要專心的時間後按下「Start」就可以開始努力工作啦！在網址列旁的「Rofocus」圖示上就會顯示倒數計時不過有點可惜的是目前時間到時並不會有特別提醒就只是單純的倒數計時而已但開發者有表示這只是個初期的設計之後會針對番茄鐘再新增更高階的功能有興趣的話可以持續跟進哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Rofocus

Rofocus 軟體版本： 2019.2.3

2019.2.3 軟體語言： English

English 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 3.11MiB

3.11MiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁面後點擊「加到 Chrome」再按下「新增擴充功能」。

第2步 安裝好後就可以在網址列右側看到「Rofocus」的圖示。點擊就能開啟設定畫面先切換到「Ambience」選擇環境音。

第3步 目前共有 15 種環境音可以選擇點擊就能播放。

第4步 接著切換回「Focus Timer」在按鈕左側設定想要的專心時間再按下「Start」即會開始倒數計時。

第5步 開始倒數計時的時候網址列右側的「Rofocus」圖示上就會顯示目前的剩餘時間。