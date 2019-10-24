玩起來極舒壓的「公路大碰撞」 放置型合併賽車遊戲（iPhone, Android）

有聽說過「憤怒屋」或是「破壞屋」嗎？一種可以讓人隨意亂砸、破壞傢具物品宣洩情緒的地方當工作生活壓力大的時候就是要來玩一點刺激的才夠勁。不過並不是所有的人都下得了手去破壞，

其實不用真的一定要破壞東西才能舒壓玩激烈一點的遊戲也是可以的像「公路大碰撞」就是蠻不錯的選擇。

它是一款賽車遊戲但主要追求的並不是衝第一而是在賽車道上看到其他對手的賽車時要拋棄閃避的本能勇敢的給它撞下去！每次的碰撞除了能獲得破壞的爽快感外也能幫自己賺到不少的金幣之後就可以再拿金幣來購買賽車囉！

賽車的升級方式不是直接花錢購買就可以需要使用合併的方式來進行升級購買低階的賽車兩兩合併即可升級逐步升級成最強力的賽車這樣在賽車道上就絕對沒有人可以阻擋你啦！遊戲操作方式超簡單只需要左右滑動控制行進方向即可壓力大的時候不妨來玩一下哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 公路大碰撞

公路大碰撞 軟體語言： 繁體中文, 英文

繁體中文, 英文 開發人員： Lucky Kat Studios

Lucky Kat Studios 官方網站： https://www.lucky-kat.com/

https://www.lucky-kat.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲中的賽車會自行加速、轉彎而玩家只要在螢幕上左右滑動就能控制車子前進的方向。

看到前方有別的賽車時不要猶豫！直接給它撞下去就對了撞掉一個是一個除了可以推進自己的名次外也可以獲得金幣獎勵哦！

最後抵達終點就會公佈名次並拿到獎金。

之後就可以用金幣購買低階的賽車兩兩合併後就能升級。

合併升級的同時也可以累積玩家的經驗值當玩家升等時就可以獲得金幣、鑽石以及擴大車位的獎勵。

車位越多個要合併升級就更容易。而且每個閒置的賽車還會自動產出金幣哦！點入「商店」可看到目前可購買的賽車等級繼續合併就能解鎖更多的高級賽車。

點擊「比賽」就可以再進入賽車道享受撞毀車輛的樂趣囉！！