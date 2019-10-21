高塔貓咪疊疊樂「Cat Stack」各種不符合貓體工學的姿勢，你能疊多高？（iPhone, Android）

「Cat Stack」是一款貓咪主題的疊疊樂遊戲運用貓咪是液體（？）的概念在遊戲中的貓星人有著各式各樣地球人無法理解的姿勢，

玩家需觀察每個貓體的形狀調整到最佳位置讓貓咪們可以穩妥的落在平台上逐步的往上疊。

每疊到一個里程碑就會再出現一個新的平台所以只要撐到指定高度就有重獲新生的機會不過貓咪們的姿勢真的太難以預測如果一個不小心沒疊好讓貓咪掉落平台那麼這回合遊戲就算結束了在結束時才會公佈所達到的高度成就。

透過累積高度可提升玩家等級每回升級都可以解鎖一隻新的貓咪目前共有 50 隻貓咪等待解鎖中而且每隻貓咪都還有特別介紹牠們喜歡與不喜歡的事超萌的啊！除了追求高度、解鎖新貓咪外遊戲也有任務需要玩家來達成例如需在一場遊戲中疊超過 6 隻貓咪或是需累積達一定高度……等就可以獲得額外的獎勵唷！

雖然只是疊疊樂遊戲但難度頗高的想要疊高高真的不容易但整個遊戲都萌萌的尤其當有貓咪要跌落時所有的貓咪會一起喵喵叫幫玩家一起緊張真的很暖心啊！喜歡貓咪的朋友一定要來玩玩看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Cat Stack 貓咪堆垛

Cat Stack 貓咪堆垛 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Full Fat

Full Fat 官方網站： http://www.fullfat.com/

http://www.fullfat.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.2 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊畫面即可進入遊戲新出現的貓咪都會在上方的泡泡中此時可點擊旋轉貓咪的方向。

調整好方向後往下拖曳就可以左右調整位置最後放開手貓咪就會落到平台上。

上方可以看到下一個以及下下一個貓咪點擊泡泡中間的按鈕就可以調整兩個貓咪的順序。不小心讓貓咪掉落的話遊戲就結束囉！

結束時所疊的高度將會累積在進度條高進度滿額時就可以升等並獲得新的貓咪。

如果可以讓貓咪疊到虛線位置就可以獲得一個新的平台繼續亂疊。

在遊戲中還會出現指定任務達成的話即可取得額外的獎勵唷！

若有解鎖新的貓咪在畫面下方可點入貓咪列表這些貓咪都有各自喜歡與討厭的事物有興趣的話可以來了解哦！