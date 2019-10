Posted on

gPodder v3.10.11 在電腦收聽 Podcast、批次下載全部節目, MP3, 影片

Podcast 是個很好的東西尤其當我們在開車、坐車或跑步、運動時如果不想聽一些滿滿都是廣告或主持人廢話的廣播節目,

或者你想直接吸收國外的各種新資訊甚至想直接聽外國人說英文、學英文都可以隨時開著手機、訂閱你喜歡的 Podcast。

不管是 iPhone 或 Android 上面都有一堆好用的 Podcast 軟體可以來收聽、訂閱你喜歡的內容但如果想在電腦中收聽、收看的話下面這套 gPodder 就不錯。

gPodder 提供 Windows, Mac OS X 與 Debian, Ubuntu, Fedora 等不同平台的軟體可讓我們在不同作業系統的電腦訂閱、收聽/收看你喜歡的 Podcast 內容。簡單來說gPodder 算是個訂閱介面我們可以自行指定慣用的影音播放器來播放影片或音樂也可一次將指定的 Podcast 節目全部下載回電腦來慢慢欣賞。是個相當方便的實用工具。

軟體名稱: gPodder

軟體版本: 3.10.11

軟體語言: 英文

軟體性質: 免費軟體(開放原始碼, 自由軟體 GNU GPL v3)

檔案大小: 788KB

系統支援: Windows, Mac OS X, Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, …)

官方網站: http://gpodder.org/

軟體下載: 按這裡

注意!由於 gPodder 是用 Python 程式語言寫的且需 GTK+ 的支援所以在 Windows 系統中必須先下載安裝 Python 與 PyGTK 才能正常執行 gPodder。

使用方法:

第1步 如果你用的是 Windows 作業系統請先下載安裝 Python 與 PyGTK然後再安裝執行 gPodder 軟體。

開啟 gPodder 主視窗後可以先按「Choose from a list of example podcasts」尋找你要的 Podcast 節目。如果找不到的話也可使用 URL 或其他方式新增。

第2步 目前 gPodder 提供了一些常見的訂閱清單讓我們選或者也可以用 OPML 的方式匯入或從 Soundcloud 搜尋。

第3步 用 gPodder 訂閱了你要聽的節目後接下來請選取你要下載的集數、按右鍵然後點「Download」將這些集數下載到電腦中。

第4步 下載完成後可以選擇播放或「Send to」將他傳送到電腦的其他資料夾方便我們拿到手機、電視、平板或車子的音響裡收聽。

第5步 從選單點「Podcasts」→「Preferences」開啟設定選單可自行指定要用什麼播放器播放聲音檔或影片。

第6步 也可自訂更新頻率…. 等。