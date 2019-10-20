LuckNews 簡單又實用的 RSS 閱讀器（macOS）

自從 Facebook, Twitter 崛起後用 RSS 的人也越來越少了（雖然一開始也不算多就是了）。不過透過 RSS 來接收訊息、讀取新訊的方式，

到現在還是我的最愛少了一堆垃圾推文與廣告更即時也更直接有效率。

如果你還是 RSS 的愛用者或到現在還沒用過 RSS 來訂閱網站都可以試試看 LuckNews 這個免費的 RSS 閱讀器。LuckNews 提供兩種閱讀模式一是 HTML 完整文章模式一是精簡版的 RSS 簡訊快讀模式兩種方式都能讓我們在同一個視窗中輕鬆閱讀每個網站的最新內容（只要該網站有提供 RSS）。

與一般閱讀器一樣我們可以在 LuckNews 界面中更改顯示字型與字體大小也能設定自動更新的頻率（每5分鐘、15分鐘、30分鐘…）不過沒有其他額外的佈景主題切換功能或更進階、花俏的設計就是匯入訂閱清單、開始閱讀…這樣簡單、實用。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： LuckNews

LuckNews 軟體版本： 3.2.2

3.2.2 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 5.8 MB

5.8 MB 系統支援： macOS 10.12 以上版本

macOS 10.12 以上版本 官方網站： http://lucknewsapp.blogspot.com/

http://lucknewsapp.blogspot.com/ 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 開啟 LuckNews 視窗後按「Ctrl」+「N」再輸入你要訂閱的網站網址如果該站有提供 RSS 的話就能自動顯示在視窗中讓我們勾選、訂閱。



第2步 同一個網站有提供多個訂閱來源的話會全部列出來讓我們自己選。



第3步 精簡閱讀模式會提供標題跟簡述要看全文的話再按下去用瀏覽器開啟網頁。



第4步 在清單上按滑鼠右鍵再點「Subscription Info…」可修改訂閱選項。



第5步 可自訂訂閱項目的名稱、作者、網址、是否使用 HTML 模式閱讀…等。



第6步 HTML 閱讀模式… 一樣按「Command」+「+」或「-」可調整字體大小。