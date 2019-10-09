Collect Cubes 超有魔性的方塊收集遊戲，快來體驗當掃地機器人的感覺！（iPhone, Android）

其實一開始看到「Collect Cubes」這款遊戲時心裡的想法是這遊戲有什麼好玩的？不就是用像鏟子的東西不斷不斷的把小方塊集中到某個地方而已，

感覺沒有難度啊！但玩下去不得了一個不小心就玩到了 100 關！而且還有無法停止的跡象！歐買尬！根本欺負有強迫症的人啊～

它的玩法就如同前面所說的每個關卡中都會有一些小方塊在其中可能排成各種可愛有趣的像素圖有時也會向上堆疊出 3D 的立方體玩家需使用鏟子將它們全都集中到畫面下方變成黃色小方塊就能過關。在正常關卡中不會有時間限制所以你可以按照自己的節奏來收集。

每隔 5 關就會有個獎勵關卡此時鏟子會放大兩倍讓你更容易收集但它就有時間限制了需在時限內儘可能的收集更多的小方塊就能換取越多的金幣而這些金幣則可用來解鎖不同的鏟子造型。

老實說在鏟方塊的過程中看似很無聊但真的很療癒可以充分享受到＂破壞＂的樂趣才會讓人停不了手而且關卡並不是都沒難度的在某些關卡中會加入一些「白色」的障礙物讓你沒那麼容易可以快速進行甚至有些關卡還會出現「紅色」的危險物體不小心觸碰到的話鏟子就會自爆該關卡就需重新來過囉！

不過很可惜這款遊戲完全沒有音效安靜的不得了如果可以加入一些清脆的小方塊碰撞聲玩起來一定會更加爽快有興趣的朋友可以一起來玩看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Collect Cubes

Collect Cubes 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Clown Games

Clown Games 官方網站： https://alictus.com/

https://alictus.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.3 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 10.3 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

直接觸控上方的 U 型鏟子將畫面中的小方塊都推到下方的黃點處讓它們全都變成黃色即可過關。

有時小方塊也會堆疊成立體的圖形就用鏟子爽快的推倒再一一的收集吧！

每隔 5 關就會出現一個獎勵關卡在時間限制內儘可能的多收集方塊時間結束後就會將方塊轉換成金幣。

錢存夠時就可以到「SKINS」去隨機解鎖各種不同花色的鏟子。

關卡中有時會出現白色的障礙物讓你沒那麼容易可以輕鬆的將方塊推到目的地。紅色的危險物體則更要小心千萬別去觸碰到否則這關就只能重新挑戰了。

紅色物體會用多種不同方式來表現有時還會移動更增加關卡的難度玩起來更有趣哦！