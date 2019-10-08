[iPhone 使用技巧] 玩遊戲一直手殘退出？這樣做，快速隱藏底部的白色橫條！

iPhone 在捨棄實體 Home 鍵之後取而代之的是在螢幕底端的一個白色橫條稱之為「Home Indicator」，

在任何 App 畫面之中只要上滑這個橫條就能回到主畫面按著它左右滑動則可切換上下一個 App感覺也是挺方便的但是在玩遊戲時它就可能成了你得高分的阻礙。

相信大家在玩遊戲時一定曾經因為不小心滑到它而被退出而且如果是在玩連線遊戲或是一些動作遊戲時更會讓人生恨啊！其實只要利用之前介紹過的「引導使用模式」就能解決這個問題！

「引導使用模式」原本可以用來例如限制小孩使用手機的時間或是在手機外借給他人使用時可以讓畫面限定只顯示某個 App避免隱私外洩等問題但在啟用這個模式後它也會暫時將下方的白色橫條給隱藏起來所以剛好就能讓我們在玩遊戲時不再被橫條給干擾囉！

只要事先設定好相關的功能之後在開啟遊戲時連按電源鍵 3 下就能啟用「引導使用模式」玩完遊戲後再次連按電源鍵 3 下輸入密碼後就能解除若使用 Face ID 則可以只按 2 下操作設定都很簡單唷！經常被強迫退出遊戲的話就花點時間設定一下吧！

設定方式：

第1步 開啟「設定」接著依序點擊「一般 -> 輔助使用」。

第2步 找到「引導使用模式」後打開開關再到「密碼設定」先設好 6 位數的密碼也可以同步啟用 Face ID。

第3步 當在遊戲中需要暫時隱藏下方的白色橫條時就可以按「電源鍵」3 下此時若你原本就有設定其它的輔助功能就會像右圖出現詢問視窗選擇「引導使用模式」就可以了。

第4步 接著左圖這個畫面有時不會出現但若出現的話點擊「開始」就可以正式進入「引導使用模式」了（如右圖）下方的白色橫條就被隱藏囉！

第5步 想要結束「引導使用模式」時只要再次按「電源鍵」3 次就可以輸入密碼後退出或是按「電源鍵」2 次使用 Face ID 退出更方便。