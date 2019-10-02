「Fish Pond」超真實 3D 魚池動態桌布，看著發呆也很療癒（Android）

「魚兒魚兒水中游游來游去樂悠悠……」這首兒歌完全就是小魚們在水中自在生活的寫照每次有機會看著水池或魚缸中的魚兒悠游時，

心情是不是也跟著放鬆了許多？沒錯盯著魚兒們在水中的各種姿態真的很有療癒的效果。

如果家裡沒有空間擺上一個魚缸也不能常常去公園魚池或海洋世界之類的地方不妨考慮在手機裡搞個池塘吧！「Fish Pond」是一款以魚池為主題的 3D 動態桌布程式下載安裝後就可以直接把手機桌面變成一個超真實水景池塘。

裡頭就會有許多各種不同漂亮花紋的錦鯉游過來又游過去的你還能調皮的點點螢幕製造一些水中漣漪逗逗這些小鯉魚不時還能丟些飼料與牠們互動。池塘有六種不同的背景可以選擇像是鵝卵石、石磚地或是沙地可以依照自己的喜好來做調整。魚的種類及大小也能自由增減在免費版本中就有 16 種不同花紋的錦鯉可選用唷！

池塘的部份除了有不同的背景可以轉換氛圍外還可以加入倒影、漂浮物或是雨滴特效讓整個畫面看起來更加豐富以後想看小魚游來游去只要打開手機就看得到囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 魚池動態桌布 – Fish Pond

魚池動態桌布 – Fish Pond 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Illusionsoft Inc.

Illusionsoft Inc. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Androdi 4.0 以上版本

Androdi 4.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Fish Pond」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 安裝後開啟就可以預覽魚池的效果點擊右上角的「齒輪」進入設定就可以依照自己的喜好來做調整。

第2步 背景的部份有六種內建圖片可選擇。錦鯉的話預設是四種不同的中型錦鯉點擊「＋」就可以再自行新增更多不同花紋、大小的鯉魚囉！想刪除的話則是點擊「編輯」就可以將不需要的刪掉。

第3步 其它還可加入倒影、漂浮物、雨天特效、使用移動鏡頭效果……等。

第4步 各種不同的設定組合可以使用回到預覽畫面覺得效果不錯的話就可以點擊「設定桌布」選擇做為主畫面或解鎖畫面桌布。

雖然有使用者反應魚游泳的樣子不夠自然但個人實際下載使用是覺得還 OK建議大家喜歡的話還是可以下載試用看看真的無法接受的話再移除就是了。