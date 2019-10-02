想知道這個單字外國人都怎麼唸嗎？「YouGlish」給你最真實的各式英文真人發音！

如果想要知道某個單字怎麼唸通常最簡單的方式就是丟到 Google 翻譯Google 小姐就會直接唸給你聽，

不過就算它唸的再標準也是機械式的發音但學習語言怎麼可以少了人性呢？

「YouGlish」是一個可以免費查詢單字、片語真人發音的線上工具只要輸入想要查詢的內容它就能在數秒之間快速的從 YouTube 裡撈出許多相關的影片並會直接播放含有指定單字、片語的片段內容讓你能聽到絕對活跳跳的真人發音。

這些影片可能是各種不同類型的演講、名人訪問、教學影片、節目內容、研討會……等而發音都是從影片內容直接截取還可以透過控制器退回前 5 秒或是直接切換下一部影片能輕鬆比較不同人的發音差異甚至還能指定查詢美式發音（US）、英式發音（UK）或是澳式發音（AUS）比起聽翻譯軟體的機械式發音這樣的學習方式更加有趣！

而除了直接輸入單字、片語來查詢外網站也有提供一些進階式的查詢方式例如某些單字在做為名詞與動詞時它的發音可能會有些差異就可以在單字之後加上「:n」或「:v」；用在疑問句或驚嘆語氣時也會有不同的表現方式此時就可在單字後加上「？」或「！」；又或想查詢不同性別的唸法就可以加上「:m」（男）或「:f」（女）。在下方會提供一些相關規則與範例給各位參考透過進階條件的篩選就可以聽到更多不同的發音方式。

在網站上提供帳號管理使用 Email 註冊或連結 Google、FB 帳號登入就可以將感興趣的影片或想特別學習的單字儲存下來方便日後再次觀賞與學習。而除了英語之外「YouGlish」也可以用來查詢法語、西班牙語、義大利語、德語、葡萄牙語及中文推薦給想要學習各種語言真人發音的朋友使用唷！

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網站畫面：

開啟網站後直接輸入想要查詢的單字或片語後按下「Say it!」。

數秒後就可以看到包含該單字或片語的影片片段影片下方還有即時字幕可以參考最下方的控制器可以倒退、重播、暫停或是切換下一部影片。若想聽不同的發音可在影片上方點擊 US/UK/AUS 來篩選。

如果在字幕上有看到想要進一步了解的單字可直接點擊它就能看到更詳細的解說。

看到感興趣的內容或是想要加強學習的單字都可以選擇「Save」儲存但需先註冊登入後才能使用這些管理功能哦！

儲存之後就可以在上方的「My content」中查看到並可直接點擊播放影片片段。