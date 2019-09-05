「放置商業街」簡單好玩的放置遊戲，賺錢超爽快！（iPhone, Android ）

「放置商業街」是一個玩起來很輕鬆又很爽快的放置型遊戲玩家在裡頭扮演的是一位商業街的管理者在一條什麼商店都沒有的街上，

從一間小小的漢堡店開始做起透過不停的升級賺取更多的金錢並達成指定的任務獲得鑽石獎勵就能再繼續買下其它的地開更多不同的商店。

這些商店會吸引顧客上門每秒鐘自動產出金幣收入累積足夠的金幣就能幫商店進行升級包含店面的改造、提升可容納客人數、加快消費速度與提高平均消費金額經過各種項目的提升收入金額的累積速度將會越來越快原來這就是所謂的錢滾錢啊～

商店開得越多賺錢的感覺就會越爽快遊戲裡會有日夜的變化每天都有一個目標需完成在一天結束後就能獲得相關的獎勵。顧客的部份也可以進行升級提高商業街本身的來客數遊戲想要玩得好沒別的密技就是讓「人進得來貨出得去商業街發大財！」。

如果想再更快累積資金有超多＂看廣告＂就能賺錢的方式可以選用讓你看廣告也能獲得好處唷！當然不想看廣告也一樣可以輕鬆的玩啦！喜歡放置型遊戲的朋友可以來玩玩看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 放置商業街

放置商業街 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： HELLO GAMES CO., LIMITED

HELLO GAMES CO., LIMITED 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲一開始會有助理帶著玩家一步步學習怎麼玩。

簡單來說就是用「鑽石」買地用「金幣」開店然後升級、升級、再升級接著又存到鑽石後再買地、開店、升級無限循環。

除了升級商店外「顧客」的人流量也需要升級提高商業街的人潮。

收集顧客的「笑臉」數可升級玩家等級每次升級時都可獲得一個新的顧客角色以及鑽石獎勵達成「成就」中的任務也可以獲得鑽石哦！

當商店上方出現「紅點」時可點擊啟動特賣模式限時收益翻倍！

在遊戲裡天色也會隨時間變化當過了一天之後完成任務就能獲得額外的金幣獎勵。

如果覺得金幣或鑽石賺得太慢也可以透過看廣告來快速累積下圖紅色箭頭所指的都是可以看廣告啟動的額外賺錢方式點入「商店」也可以看廣告賺鑽石。所以基本上就算不課金遊戲也能夠順順的玩唷！