「屋透可」全台房屋實價登錄 vs 開價快速比一比！（iPhone, Android, 網頁版）

雖然現在的房價還是高得讓大部份人一輩子不吃不喝也買不起但我們還是要懷抱希望平常沒事的時候，

就去看看房子累積一下看屋的經驗與培養看屋的技巧要是真的不小心哪天有能力了就能派上用場啦！

在看房子的時候大家都會去參考實價登錄同一區域、類型房子的房價（那個網站還是很難用！想查的話可用安卓手機下載這個 App）再配合賣方的開價來衡量自己的出價但你是否好奇這些在實價登錄上的房價與當初賣方所開的價格到底差了多少、打了幾折？

有位 PTT 網友 unayaya 就在某次出價但沒談成的午後思考起這個問題同時也興起了開發「屋透可」對照平台的想法現在這個 App 已在 App Store 與 Google Play 雙平台上架且也有網頁版可使用唷！

在這個對照平台上只要設定好縣巿、轄區、道路、查詢年份、房屋型態後就會列出條件相符的實價登錄資訊點開有標示「開價」的物件再比對兩者的坪數、樓層、屋齡皆相符的話就可以判斷這筆的實價登錄與開價就是同一個物件接著就能比較兩者價格上的差異了對於之後看到喜歡的物件且有能力出手的時候就能對出價的衡量更有信心囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 屋透可

屋透可 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Housetalk888 Inc.

Housetalk888 Inc. 官方網站： http://www.housetalk888.com/

http://www.housetalk888.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 4.0 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 4.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟「屋透可」後依序設定好下方的縣巿、轄區、道路、年、型態等必要欄位。

第2步 設定好後按下「搜尋」接著要有點耐心等資料產出。

第3步 搜尋結束後就可以開始瀏覽列表找到想要查詢的那筆「實價」後就可以展開「開價」一筆「實價」有可能出現多筆的「開價」資訊所以要注意比對格局、樓層、坪數、屋齡是不是相符哦！都相符的話就可以查看實價與開價的差異了。