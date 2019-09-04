【您的 iCloud 儲存空間將滿】該如何解決？ 如何刪除用不到、卻太佔空間的內容？

有使用 iPhone, iPad 的人可能常常會遇到一個問題就是雲端儲存服務 iCloud 雖然方便好用，

不過免費的 5GB 線上儲存空間可能一下就滿了、爆了、放不下東西了這時候該怎麼檢視已備份的內容或刪除無用的備份檔呢？

其實如果沒有仔細選擇的話 iCloud 包山包海什麼都會幫你備份到雲端但有些東西其實並不一定要浪費儲存空間來備份有些小遊戲可能不是很重要不需要備份、有些 App 太過誇張往往會吃掉大部分空間如 LINE 就很厲害用越久佔用的空間就越大一下子 5GB 的空間就被塞滿滿的。

另外如果你有在 iPhone 裝「Google 雲端硬碟」這個 App 的話如果沒有設定好的話手機可能會把你從 Google 同步下來的東西再自己同步備份到 iCloud 雲端硬碟去這樣就造成了空間上的浪費… 還有許多可怕的遊戲軟體、影音編輯或播放軟體跟一些工具程式除非真的有必要不然不一定要浪費空間來備份不常用到的東西。



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首先是 iPhone 上的「相簿」備份功能可以用免費、不限容量的 Google 相簿服務來取代我們不需要在 iCloud 上開啟「相簿」的備份功能只要另外安裝 Google 相簿 APP 並啟用同步功能讓 Google Photos 自動幫我們備份手機上的照片就夠了。雖然 Google 的無限容量不是原始畫質的備份檔有需要的話還是可以用外接硬碟定期備份手機中的原始檔案。

另外LINE 的部分請將應用程式備份中的 LINE 取消只保留 LINE 訊息的備份功能就好這樣可以省下好幾 GB 的空間。其他的像一些播放程式如果包含了音樂檔或影片…等也都可以取消備份避免浪費空間。

注意！iCloud 儲存空間是 Apple 網站上的雲端儲存空間跟你的手機裡儲存空間並不相同刪除 iCloud 雲端儲存空間中的備份檔並不會影響原本儲存在手機中的照片或檔案。但建議大家有重要檔案或照片的話還是另外備份一份在電腦或外接硬碟。

如何挑選 iCloud 自動備份的項目、刪除備份內容？

第1步 在 iPhone 手機中開啟「設定」頁面點一下最上方你的帳戶名稱檢視你的 Apple 帳號相關設定接著按「iCloud」進去。



第2步 「iCloud」設定頁面會列出目前全部有使用 iCloud 服務來備份的應用程式如果某些很佔空間的應用程式或不重要的資料不想浪費 iCloud 的雲端空間都可以直接在這邊取消。

接著按最上面的「管理儲存空間」。



第3步 點進「管理儲存空間」後我們可以看到目前 iCloud 的雲端儲存空間備份了哪些資料下面應用程式名稱右邊的數字就是每個應用程式本身各佔用了多少空間。

接著點「備份」進去管理已備份的資料。



第4步 如果 iCloud 上面的備份都不重要的話而且你已經有另外備份到外接硬碟或其他 Google 硬碟等地方去的話可以直接拉到最下面再點「刪除備份」把 iCloud 的備份檔清空。另外也可個別解除佔用太多空間的照片圖庫、LINE、檔案…等應用程式或服務。