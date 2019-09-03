用「PhotoCut」幫照片去背、合成超輕鬆！（Android）

經常羨慕別人的修圖技巧每次看到神奇的合成圖都覺得好棒棒嗎？下載「PhotoCut」你也能辦到啊～～～

「PhotoCut」是一款很聰明的照片去背合成工具只需要大略的圈選想要剪取的範圍，

程式就能自動選取選取範圍與背景顏色差異越大精準度越高就算有些小地方沒圈選好也可再透過智能選取工具或筆刷來進行修正。

取出的影像可加入單色背景也可以選擇與其它的照片進行合成雖然不能針對選取範圍進行調整讓合成的效果更加融合但仍可使用濾鏡來取巧一下。若不想用去背合成的方式來處理程式也有內建多款的背景圖片可在原照片上直接用「擦去」的方式塗抹不要的範圍就能看到隱藏在其後的特殊背景圖囉！

程式也有提供製作貼紙的功能也就是將圖像剪取後可套用透明背景並儲存為 PNG 檔不過這部份就屬於付費功能了。整體來說操作算是蠻簡單的合成的效果可參考下圖算是蠻不錯的唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： PhotoCut

PhotoCut 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Imagix AI Private Limited

Imagix AI Private Limited 官方網站： http://www.imagixai.com/

http://www.imagixai.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「PhotoCut」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式會有簡單的介紹看完後按下「開始」進入。

第2步 點擊右上角的「打開」從相簿選取要去背的照片後使用下方的「截圖」或「選擇」都可以有去背的效果。（兩者的操作方式差不多也看不出來功能上的差別。）每打開一個新的功能都會有教學影片可以看不需擔心不會用哦！「橡皮擦」的去背方式就比較粗一點有興趣的朋友也可以嘗試看看。

第3步 以「截圖」功能為例大略的圈選出想要的範圍後按下右上角的「→」程式就會自動判斷出邊緣界線如果還有地方需調整可使用下方的圈選工具來手動處理。選取完成一樣點擊右上角的「→」進入下一步。

第4步 調整要取出的圖片範圍後點擊「→」就可以在下方選擇加入單色背景或與其它的照片。

第5步 這邊示範與其它照片進行合成需在上一步的畫面就調整好要合成的位置與大小跳出後就會合成一張圖了哦！接著利用「濾鏡」來縮小兩者的差異。

第6步 「背景」可透過塗抹的方式去除不要的背景就能看到其後的背景圖。在「影像」清單中有許多內建的背景圖可選用。

第7步 完成編輯後就可以點擊「儲存」選擇想要的格式與畫質就能儲存到相簿中囉！