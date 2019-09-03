介面超乾淨的「簡易鬧鐘」可分別調整鬧鐘音量、配色不刺眼（Android）

手機基本上都有內建鬧鐘可以使用雖然該有的功能都會有例如可設定重覆天數、鬧鐘名稱、選用喜歡的音樂做為鬧鈴、貪睡功能……等，

可以滿足一般的使用需求不過還是有些朋友會想另外下載其它功能更強大的鬧鐘 App比方說有更多的解除鈴聲方式或是可以有更多重覆鬧鐘的條件設定。

但若你是反過來的希望鬧鐘功能可以越簡單越好也許可以來參考這款「簡易鬧鐘」它的功能與介面就如同名稱一般超簡單！開發者注重的是易用性所以沒有任何多餘的功能但基本該有的都有而且每個鬧鐘還可分別設定鬧鈴音量若所在環境可能會打擾到其他的人就可以將鈴聲調到自己聽得到的程度降低對他人的影響哦！

暗色系的配色即使在昏暗的環境下使用也不會覺得刺眼可設定多組鬧鈴重覆天數、選擇喜歡的音樂鈴聲、使用振動功能與貪睡功能相當基本但已十分夠用喜歡極簡風格的朋友可以考慮下載唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 簡易鬧鐘

簡易鬧鐘 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Kairy Lab

Kairy Lab 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 6.0 以上版本

Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「簡易鬧鐘」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可看到兩個預設的鬧鐘可直接點入修改設定或點擊下方的「＋」新增其它的鬧鐘。設定項目非常的簡潔鈴聲音量預設是 75%可視需求自行增減音量貪睡時間有 1 分鐘～ 30 分鐘可選擇。

第2步 設定完成後當時間到時就會響鈴提醒囉！畫面如右圖就算在昏暗的環境也不會刺眼。若你的手機有省電設定記得要將程式加入白名單當中才能正常運作哦！