[限時免費]「Vico」影片拼圖工具，最多可組合 9 部影片（iPhone, iPad）

照片拼圖很常見當想要分享的照片數量比較多時有些朋友就會將多張照片拼貼成一張再進行分享，

許多的照片編輯 App 都有提供這樣的功能但若影片的部份也想這麼做就要靠像「Vico」這樣的影片拼圖 App 來處理了。

它最多可一口氣拼入 9 部影片提供超過 100 種的佈局模板並可手動調整邊界範圍也可加入邊框、間距以及有數十種的背景底色、底圖可選用。除了方形尺寸可選擇外還有長形、橫向……等多種版型可依置入的影片數量或要分享的平台做不同的選擇。

每部影片可各別進行編輯可剪輯、增加濾鏡、調整速度及音量也可加入喜歡的背景音樂播放時預設所有的影片會同時播放若有需要的話也可依所希望的順序來輪播唷！完成編輯後可選擇儲存為 480p、720p 或 1080p 的解析度。

不過免費下載的版本有一些功能上的限制像是只可拼入 4 部影片、可選用的項目較少、有浮水印以及最高只可儲存 720p 的影片若試用後覺得不錯可考慮專業版本就能享用完整的功能囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Vico

Vico 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： xiaohang zheng

xiaohang zheng 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Vico」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式就會自動將手機裡的影片檔列出來選擇想要拼圖的影片後按下「開始拼圖」接著會自動套用預設的模板可由下方的「佈局」選取其它的樣式。

第2步 點擊影片可各別進行「編輯」可剪輯、加濾鏡、旋轉、調整播放速度與音量。

第3步 「調整」可增加邊框與間距也可以改變整體的版型比例。

第4步 「背景」可改變底色或加入花俏的背景底圖。

第5步 影片會保留原來的音訊也可以在「音樂」中加入喜歡的音樂做為背景配樂。

第6步 程式預設所有的影片會同時播放如果你希望它們可以依序播放的話可到「排序」來做調整直接點擊影片就能加上編號再按下「應用」播放時就會從第 1 部開始播播完才會接續第 2 部。若想改回同步的話只要進來點擊影片取消編號再按下「應用」即可。

第7步 編輯完成後點擊右上角的「保存」即可選擇想要的解析度並儲存至相簿中。