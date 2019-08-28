LINE 內建「梗圖產生器」台詞隨你填、圖片隨你選，來比比看誰最有梗！（iPhone, Android）

說實在的 LINE 貼圖有夠多雖然有關鍵字可以快速搜出可能合用的但還是經常會找不到想用的那一張，

這樣的話不如就利用 LINE 內建的「梗圖產生器」自己動手做一張最貼近想法的圖片吧！

「梗圖產生器」是藏在 LINE 貼文串裡的一個小功能與許多插畫家合作收錄超多豐富的梗圖其中有些可能也是從圖庫收集的圖片雖然每一個梗圖都有預設的台詞內容但皆開放給使用者修改的權限可隨性填入自己想要的各種內容唷！

選好圖片與填好台詞後就可以選擇分享到貼文串或直接傳送到指定的聊天室中好友也可以透過「回傳梗圖」的功能同樣快速做張梗圖傳給你做出來的梗圖會自動儲存到手機中之後若有需要就可以直接使用不需再重新製作囉！超方便啊～感覺又可以在 LINE 聊天室裡興起一種非文字型態的梗圖攻防戰啦！A__A

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使用方法：

第1步 開啟 LINE 的「主頁」再切換到下方的「貼文串」點擊右下角的「＋」就能看到「梗圖產生器」。

第2步 在 meme maker 畫面下方會列出一些熱門的梗圖若有適合的就可以直接選用或是在上方輸入自己想要的台詞然後再從梗圖中選擇適合的配圖。

第3步 在上方可切換查看不同的分類左右滑動還有更多分類哦！

第4步 選定想要的梗圖後再選擇「聊天」就能分享到指定的聊天室了。此時梗圖也會自動儲存到手機相簿中之後有需要時可直接使用。

第5步 其他好友可點擊「回傳梗圖」就能直接開啟 meme maker 畫面製作自己的梗圖。完成梗圖時就只有「傳送」可以按會直接回覆到原來的聊天室中。

第6步 在製作梗圖的時候你也可以先選擇想要的圖片再點擊修改文字內容哦！