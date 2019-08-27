Mixkit Art 高質感藝術插圖庫，免費下載可商用！

還記得之前介紹的「Mixkit」提供免費影片素材的網站嗎？現在又推出了新的「Art」插圖素材庫延續影片素材的授權方式插圖分類下的所有圖片也同樣可免費下載，

個人或商業用途皆可無須特別標示出處可任意編輯、後製運用不過當然還是有一些不能太超過的地方這部份可以到網站的「User Terms」中查詢更詳細的說明一般使用是絕對沒有問題的。

「Mixkit Art」裡提供了十幾種的主題分類像是動物、食物、自然、城巿、情緒、節慶……等目前每個主題下的插圖數量大概都在 20 張上下雖然不多但質感都相當不錯下載時不需另外註冊、登入直接點擊下載按鈕就能將圖片下載回來使用。

網站每個月都會有更新的資訊如果想收到即時的更新通知可將自己的 Email 提供給網站當有更新時就可以在 Email 中收到相關的通知了。推薦給設計師們收藏備用囉！

繼續閱讀

 

網站畫面：

在網站右側的「Art」選單中可看到各種主題分類可依想要尋找的圖片主題來選擇。

 

在主題分類下就可以看到相關的插圖。

 

點入圖片可查看大圖喜歡的話即可點擊右上角的「Download Free Art」將圖片下載到電腦中。

 

每張圖片都有提供三種尺寸包含原尺寸、手機桌布或電腦桌布選擇後即可下載。

 

最後更新：08-27, 2019 下午 4:34

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。