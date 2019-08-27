Mixkit Art 高質感藝術插圖庫，免費下載可商用！

還記得之前介紹的「Mixkit」提供免費影片素材的網站嗎？現在又推出了新的「Art」插圖素材庫延續影片素材的授權方式插圖分類下的所有圖片也同樣可免費下載，

「Mixkit Art」裡提供了十幾種的主題分類像是動物、食物、自然、城巿、情緒、節慶……等目前每個主題下的插圖數量大概都在 20 張上下雖然不多但質感都相當不錯下載時不需另外註冊、登入直接點擊下載按鈕就能將圖片下載回來使用。

網站每個月都會有更新的資訊如果想收到即時的更新通知可將自己的 Email 提供給網站當有更新時就可以在 Email 中收到相關的通知了。推薦給設計師們收藏備用囉！

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網站名稱： Mixkit Art

Mixkit Art 網站網址：https://mixkit.co/art/

網站畫面：

在網站右側的「Art」選單中可看到各種主題分類可依想要尋找的圖片主題來選擇。

在主題分類下就可以看到相關的插圖。

點入圖片可查看大圖喜歡的話即可點擊右上角的「Download Free Art」將圖片下載到電腦中。

每張圖片都有提供三種尺寸包含原尺寸、手機桌布或電腦桌布選擇後即可下載。