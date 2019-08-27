拍攝時可直接打印時間、地點在影像上的「時間相機」（iPhone, Android）

用手機拍攝的照片或影片基本上都會記錄下拍攝的日期、時間以及地點但是那些資訊都隱藏在檔案中，

並沒辦法在影像上直接看到相關的資訊如果你有這方面的需求可利用「時間相機」來拍攝照片或錄影。

它並不是一般的日期戳相機只單純打印拍照日期在照片上而是可以在拍攝的當下就在螢幕上看到需要的資訊可放入包含日期、時間、地理位置、農曆、高度與速度甚至還能放上指南針與地圖或是加入其它的文字這些皆可依實際所需來選擇。

光是日期的部份就有 60 多種的格式可選用文字的字體、顏色、大小、擺放位置、透明度……等全都可手動調整可應用在一般錄影、拍照也提供方形比例與縮時攝影在錄影的同時也可進行拍照有需要的話還可加入濾鏡效果整體的功能算是頗為豐富的唷！有需要的朋友可參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 時間相機 (Timestamp Camera Free)

時間相機 (Timestamp Camera Free) 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Yubin Chen

Yubin Chen 官方網站： http://www.timestampcamera.com/

http://www.timestampcamera.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.3 以上版本

iOS 7.0 以上 / Android 4.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

程式的介面基本上與一般的相機 App 差不多下方提供四種拍攝模式可選用若選擇錄影也會提供快門鍵可同時拍照。無論是拍照或錄影上方都會顯示基本的日期與時間資訊。

若想調整顯示內容可點擊右下角的圖示開啟設定選單在「格式」內就可以選擇要使用的日期格式、地理位置顯示方式或是加上其它的資訊。

點擊項目後的「…」可進入調整細項設定。

切換到「位置」可設定資訊要顯示在哪個特定位置。「字體」的部份可調整字型與顏色不過有些功能是屬於付費版本才能使用的哦！

「輸入」可加入文字或浮水印。「透明度」可調整背景透明度與顏色也可調整文字的透明度。

拍攝畫面上方可套用不同的濾鏡效果也可使用倒數計時拍照的功能。

點擊「選單」鈕有更多其它的功能可依實際的需求來做調整哦！