網頁看起來都帥帥 der！「PlaceKeanu.com」用基努李維的照片做網頁佔位圖

所謂的網頁佔位圖就是在網站設計階段版型尚未確定，

還沒有正式的圖片可以擺放在網頁中此時設計師就會先放置一些用來撐場面的圖片以便了解整體設計的感覺這些圖片就可以稱之為佔位圖。

之前有介紹過蠻多種不同風格的佔位圖產生器有單純的色塊、貓咪照片也有各種精美圖片可以做為佔位圖皆能幫助設計師們節省製作佔位圖的時間只要在網址上動點手腳就可以獲得各種所需長寬比例的圖片並能直接運用在網頁當中。

不過這位來自瑞典的網頁開發者 Alexander Sandberg 到底有沒有這麼愛基努李維？特別設計了一個以基努李維照片為主題的「PlaceKeanu.com」網頁佔位圖產生器！與其它同類型網站一樣都是透過改變網址就能獲得所需規格的佔位圖只是所有的圖片都變成了基努李維。

除了可以指定需要的圖片長寬外還能選擇要年輕時期的基努李維或是只要灰階的照片。如果想要網頁在展示時看起來有點帥帥 der就可以考慮嘗試看看哦！

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使用方法：

開啟網頁後可以看到使用說明灰底標示出的就是主要的網址編寫方法「http://placekeanu.com/寬度/長度/其它選項」其中「寬度」是必填的如果沒寫「長度」則會自動產生正方形圖片「其它選項」指的是「y」（年輕的）以及「g」（灰階的）可依需求來輸入網址。

例如需要一張 500×300 的年輕基努李維圖片就可以寫成「http://placekeanu.com/500/300/y」然後就能獲得一張符合條件的圖片。不過當圖片隨機從圖庫中選出後會暫存記錄約 1 天的時間所以基本上重新整理是無法立即獲得另一張新照片的哦！