想成功必得踩著隊友！「Total Party Kill」英雄闖關解謎遊戲（iPhone, Android）

在這世界上想要成功有時候就是必須得犧牲某些人才能成就自己而這款名為「Total Party Kill」的英雄闖關解謎遊戲就完全呈現了這個狀態，

在遊戲中玩家需輪流控制三個英雄各自發揮他們的能力互相合作才能過關。

遊戲共有 60 個關卡在其中有時會遇到高台就需來個疊羅漢或是將隊友用箭固定在牆上才能踩著隊友走到終點；有時也會出現尖刺這時就要將隊友變成冰塊再推到尖刺上當墊背；其它還有機關設置以及各種難度不一的障礙挑戰反正都必得先犧牲隊友才能成功闖關！

但是每位隊友的技能都不同一位會耍刀、一位會射箭另一位則會施展冰凍魔法玩家需依每個關卡的狀況選擇要犧牲哪一位以及思考用什麼方法來犧牲他找出最佳的解答才不枉隊友獻出寶貴的性命唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Total Party Kill

Total Party Kill 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Adventure Islands

Adventure Islands 官方網站： https://simpanen.carbonmade.com/

https://simpanen.carbonmade.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 8 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點入「PLAY」會進行基本的遊戲教學。

門的開關在另一頭而門上有尖刺不能直接通過該怎麼辦呢？

嘿嘿！只要先犧牲一位隊友先把他丟過去按下開關另外兩位就能通過了。

畫面下方有「左右箭頭」可控制方向「向上箭頭」可跳躍正中間的按鈕則是用來切換角色的。

主控的角色可推動其他的角色過關的門口在最上層但樓臺太高上不去這時就可以先把隊友推到牆角就能踩著他到第二層啦！

接下來會介紹每個角色的技能武士帶刀只要大刀一揮就能將隊友噴向遠方。

巫師會魔法可以將隊友變成冰塊充當墊腳石。

弓箭手當然就是會射箭啦！只要把隊友用箭固定在牆上就能踩著隊友登上高樓囉！

關卡中會準備許多難度不一的挑戰玩家需動動腦該怎麼運用三位英雄的技能來成功闖關。

最後要說的是遊戲雖然可以離線玩但建議連線玩因為離線玩到某些時刻就會閃退而連線後就不會閃退的問題但會變成出現廣告的問題 XD有點討厭但大家還是連線玩好了。