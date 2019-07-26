質感瞬間升級！「閃閃發光的動畫背景」手機桌布就像鋪上滿滿的鑽石（Android）

手機就像房子一樣雖然不能常常更換但只要在裝潢或擺飾上做些調整，

就能帶來煥然一新的感覺！例如可以換個新的手機殼或是換張不同風格的手機桌布使用起來都會有不同的心情哦！

「閃閃發光的動畫背景」是一款相當有質感的動態手機桌布使用其提供的桌布會讓你的手機桌面看起來就像鋪上了滿滿的鑽石或是撒上亮粉、亮片一般閃耀平放的時候並不會被動態效果干擾使用只有像拿著鑽石轉動才會因角度的不同而折射出美麗的光芒。

桌布共有 19 種可選擇金、銀、藍、黑、彩虹、粉紅……等男生、女生都適用還可自行調整光芒的密度、振盪的幅度也可以選擇要不要加入視差效果以及音效。若覺得放在主螢幕太過閃耀也可以只單純設置在鎖屏畫面唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 閃閃發光的動畫背景

閃閃發光的動畫背景 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Live Wallpapers HD

Live Wallpapers HD 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上版本

Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「閃閃發光的動畫背景」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次使用會詢問使用者是否同意提供一些個人資訊以便獲得較符合興趣的廣告。接著就可以進入主程式點擊大大的按鈕就能進入設定桌布。

第2步 點擊「＋」後可使用左右箭頭選擇其它的桌布。

第3步 選定後再點擊右上角的「設定桌布」就可以選擇要套用的項目。

第4步 套用後就可以看見閃閃發光的桌面啦～～～

第5步 在主程式中點擊左上角的「齒輪」可進入設定功能這邊就能選擇是否要加入音效或是做閃亮特效的相關調整。