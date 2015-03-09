Imagine是個好用且速度相當快的看圖軟體，在功能與軟體效能方面跟IrfanView比起來幾乎毫不遜色（除了批次轉檔功能弱了些），當然運作速度比ACDSee好很多，而且還免費。最主要的是Imagine在軟體設定與操作模式方面可以微調的部份相當多且細緻，不但可以自訂鍵盤快速鍵來執行特殊指令或編輯功能，還可自訂多組滑鼠操作模式，讓使用者完全按照自己的習慣與喜好更改軟體操控方式。
整體而言Imagine的功能似乎跟IrfanView很有得拼，但是Imagine的自訂性更高些。除了常見的分解Gif動畫畫格、顯示EXIF資訊、縮圖預覽、螢幕抓圖、批次轉檔、Slideshow、濾鏡與圖片增效…等編輯功能外，幾乎常用的功能都有了，重點是運作起來滿順的。（跟ACDSee比啦...）
另外，Imagine軟體支援包含中文在內的17國語言介面，除了一般版本之外，還提供了Windows 2000以上版本適用的Unicode版，在瀏覽簡體與日文圖檔或資料夾時不會出現檔案錯誤，也可正常顯示檔案名稱。
▇ 軟體小檔案 ▇
Imagine 看圖軟體特色功能：
- 支援GIF, BMP, PNG, JPG, TIF, ICO...等38種常見的圖檔格式
- 可將GIF動畫的多張畫格分解出來（指定畫格或全部畫格）
- 展示照片的EXIF資訊
- 支援Unicode
- 支援包含中文在內的17國語言
- 提供縮圖預覽模式
- 支援螢幕抓圖功能
- 支援批次轉檔功能
- 支援Slideshow幻燈片瀏覽模式
- 支援並排顯示（Tiled view）功能，適用於遊戲或網頁素材樣式的瀏覽
- 支援多種圖檔編輯、增效、濾鏡與色彩調整功能
- 可調整、設定的細節與選項相當多
- 可自訂滑鼠操作模式，並重新命名為自己的組態檔
- 可自訂鍵盤快速鍵，透過自選按鍵執行各種指令
一、切換成中文介面的方式
第1步 如果你是下載.exe安裝版，安裝完成後會出現一個選擇檔案類型的視窗，請按一下〔select all〕按鈕全選後，再按一下〔確定〕即可設定完成。如果是下載ZIP檔的免安裝版，可以在開啟軟體後，按〔選項〕→【檔案關聯】來做設定。設定好之後，以後在圖檔按兩下時，都會自動以Imagine軟體執行快速瀏覽。
第2步 剛安裝好軟體時，如果你想切換成中文介面的話，請開啟軟體後依序按下〔Options〕→【Language...】。
第3步 接著在視窗中點選「TraditionalChinese」，再按一下〔確定〕按鈕即可。
第4步 如圖，整個軟體就會被我們切換成中文介面囉。
二、軟體功能與操作畫面
以下簡單展示幾個Imagine的功能，除了一般圖片瀏覽之外，還有很多相當實用的功能也很不錯唷。
第1步 內建了「幻燈片展示」功能，除了可以直接快速、自動播放你已選取的圖檔外，還可將選取的圖檔製作成具有幻燈片播放效果的EXE自動執行檔與Windows螢幕保護程式。
第2步 內建了彈性相當高的鍵盤快速鍵自訂功能，可將每一種常用的操作指令設定成你慣用的鍵盤快速鍵組合。
第3步 可依照自己的使用習慣自訂滑鼠的操模式，另外還可設定多組個人檔案，瀏覽圖片時可隨時切換不同模式來做特殊操作。
第4步 「狀態列」要出現的項目也都可以自行挑選、新增或刪減，如果你常常需要快速檢視某些特殊資訊的話，可以透過這個設定頁面來做調整。
第5步 如果你常常需要瀏覽簡體中文或日文名稱的圖檔或資料夾，可以下載Unicode版本來用，在瀏覽時就不會有錯誤的狀況發生。
延伸閱讀：
Because here is a list of multiplayer games ekbbfdbadbdedede
把圖片設為桌布時不能選全屏幕
請問下圖太大的時候，這個軟體能限制寬度嘛??
用了一段時間還是找不到可限制的地方
有時圖太大強制從中心點作為起始的畫面，之後還要移來移去實在很麻煩
謝謝!
已經有 1.0.7 版,請更新.
http://moonpoet.com/2010/04/18/imagine-1-0-7/
http://take-ez.com/imagine.html
用了幾個月，感覺還不錯，而且修正了不少bug。
只是為何作者預設打開「載入時顯示圖像」功能
把它關閉後瀏覽速度跟IrfanView有得拼。