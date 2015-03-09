作者：,   2009/01/15  

Imagine v1.0.9 可支援 Unicode 的免費看圖軟體！

Imagine是個好用且速度相當快的看圖軟體，在功能與軟體效能方面跟IrfanView比起來幾乎毫不遜色（除了批次轉檔功能弱了些），當然運作速度比ACDSee好很多，而且還免費。最主要的是Imagine在軟體設定與操作模式方面可以微調的部份相當多且細緻，不但可以自訂鍵盤快速鍵來執行特殊指令或編輯功能，還可自訂多組滑鼠操作模式，讓使用者完全按照自己的習慣與喜好更改軟體操控方式。

整體而言Imagine的功能似乎跟IrfanView很有得拼，但是Imagine的自訂性更高些。除了常見的分解Gif動畫畫格、顯示EXIF資訊、縮圖預覽、螢幕抓圖、批次轉檔、Slideshow、濾鏡與圖片增效…等編輯功能外，幾乎常用的功能都有了，重點是運作起來滿順的。（跟ACDSee比啦...）

另外，Imagine軟體支援包含中文在內的17國語言介面，除了一般版本之外，還提供了Windows 2000以上版本適用的Unicode版，在瀏覽簡體與日文圖檔或資料夾時不會出現檔案錯誤，也可正常顯示檔案名稱。

 

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Imagine
  • 軟體版本：1.0.9
  • 軟體語言：中文（內建多國語系）
  • 軟體性質：免費軟體（自由贊助）
  • 檔案大小：581KB
  • 系統支援：Windows 98/2000/XP/2003/Vista
  • 官方網站：按這裡
  • 軟體下載：按這裡

 

Imagine 看圖軟體特色功能：

  1. 支援GIF, BMP, PNG, JPG, TIF, ICO...等38種常見的圖檔格式
  2. 可將GIF動畫的多張畫格分解出來（指定畫格或全部畫格）
  3. 展示照片的EXIF資訊
  4. 支援Unicode
  5. 支援包含中文在內的17國語言
  6. 提供縮圖預覽模式
  7. 支援螢幕抓圖功能
  8. 支援批次轉檔功能
  9. 支援Slideshow幻燈片瀏覽模式
  10. 支援並排顯示（Tiled view）功能，適用於遊戲或網頁素材樣式的瀏覽
  11. 支援多種圖檔編輯、增效、濾鏡與色彩調整功能
  12. 可調整、設定的細節與選項相當多
  13. 可自訂滑鼠操作模式，並重新命名為自己的組態檔
  14. 可自訂鍵盤快速鍵，透過自選按鍵執行各種指令

 

 

一、切換成中文介面的方式

第1步  如果你是下載.exe安裝版，安裝完成後會出現一個選擇檔案類型的視窗，請按一下〔select all〕按鈕全選後，再按一下〔確定〕即可設定完成。如果是下載ZIP檔的免安裝版，可以在開啟軟體後，按〔選項〕→【檔案關聯】來做設定。設定好之後，以後在圖檔按兩下時，都會自動以Imagine軟體執行快速瀏覽。

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第2步  剛安裝好軟體時，如果你想切換成中文介面的話，請開啟軟體後依序按下〔Options〕→【Language...】。

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第3步  接著在視窗中點選「TraditionalChinese」，再按一下〔確定〕按鈕即可。

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第4步  如圖，整個軟體就會被我們切換成中文介面囉。

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二、軟體功能與操作畫面

以下簡單展示幾個Imagine的功能，除了一般圖片瀏覽之外，還有很多相當實用的功能也很不錯唷。

第1步  內建了「幻燈片展示」功能，除了可以直接快速、自動播放你已選取的圖檔外，還可將選取的圖檔製作成具有幻燈片播放效果的EXE自動執行檔與Windows螢幕保護程式。

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第2步  內建了彈性相當高的鍵盤快速鍵自訂功能，可將每一種常用的操作指令設定成你慣用的鍵盤快速鍵組合。

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第3步  可依照自己的使用習慣自訂滑鼠的操模式，另外還可設定多組個人檔案，瀏覽圖片時可隨時切換不同模式來做特殊操作。

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第4步  「狀態列」要出現的項目也都可以自行挑選、新增或刪減，如果你常常需要快速檢視某些特殊資訊的話，可以透過這個設定頁面來做調整。

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第5步  如果你常常需要瀏覽簡體中文或日文名稱的圖檔或資料夾，可以下載Unicode版本來用，在瀏覽時就不會有錯誤的狀況發生。

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延伸閱讀：

  1. [下載] IrfanView 4.23 最新中文版，比ACDSee更快、更好用的看圖軟體
  2. [下載] XnView v1.95.2 免費看圖軟體（繁體/簡體中文版）
  3. [Mac] Xee v2.0輕便好用的看圖軟體 (Mac界的IrfanView、ACDSee)
  4. 超美形！修改IrfanView看圖軟體的Icon圖示（改成ACDSee的樣式）
  5. 如何分解GIF動畫？將動畫中的每一張圖挖出來！
  6. 如何在圖上畫圈圈、拉箭頭、掛上文字浮水印？

 

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較舊的留言
  1. Smithe728 說道：
    08-01, 2017 at 下午 8:05.21

    Because here is a list of multiplayer games ekbbfdbadbdedede

    回覆
  2. 訪客 說道：
    01-25, 2014 at 上午 5:17.24

    把圖片設為桌布時不能選全屏幕

    回覆
  3. 訪客 說道：
    10-20, 2013 at 下午 3:25.43

    請問下圖太大的時候，這個軟體能限制寬度嘛??
    用了一段時間還是找不到可限制的地方
    有時圖太大強制從中心點作為起始的畫面，之後還要移來移去實在很麻煩
    謝謝!

    回覆
  5. 訪客 說道：
    03-28, 2010 at 下午 2:21.09

    用了幾個月，感覺還不錯，而且修正了不少bug。
    只是為何作者預設打開「載入時顯示圖像」功能
    把它關閉後瀏覽速度跟IrfanView有得拼。

    回覆
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