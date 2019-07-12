讓食物回家！「In ‘n Out」超好打發時間的可愛休閒遊戲（iPhone, iPad）

「In ‘n Out」的開發者說它是一款「很容易拿起但很難放下」的遊戲實際玩下去後就會發現，

他說的沒錯！

首先是它的扁平式設計進入遊戲後不囉嗦直接就能從第 1 關開始挑戰經過簡單的教學後即會將控制權完全的交給玩家遊戲的目標非常簡單我們只需要將指定的食物或飲料依序的送到終點全數清空即可過關。遊戲的介面與裡頭的各種元素、配色都相當可愛就算看久眼睛也不會有太強烈的不適感。（但還是不要玩太久啦！）

關卡玩起來很輕鬆沒有步數限制也沒有限時緊逼你可以無限的移來移去最後完成關卡若真的有過不去的地方還是可以直接觀看廣告來跳過這一關不過我一路玩了近 50 關都還沒遇到需要跳關的狀況但也不是說它有多簡單只是難度設計都尚在可以靠自己過關的程度而已。

由於遊戲沒有所謂的起始畫面也沒太多的過場動畫帶出一種好像沒有開始、也沒有結束的感覺所以真的會有很容易玩但也會忘了把它放下的狀態用來打發時間很剛好推薦給大家！不過建議離線玩因為連線時廣告干擾還挺惱人的哦！（攤手）

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： In ‘n Out

In ‘n Out 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Part Time Monkey Oy

Part Time Monkey Oy 官方網站： http://www.parttimemonkey.com/

http://www.parttimemonkey.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「In ‘n Out」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次開啟需先同意相關的隱私宣告並確認已超過 13 歲。按下「I ACCEPT」即可進入第一關。順著手指向右滑就可以控制食物向右靠齊。

接著再向上滑就能將食物送入指定的位置然後過關。

學會怎麼玩之後就可以開始自己挑戰。如果關卡中有一種以上的食物類型只要依終點的指示將食物送達它就會自動轉換收集目標。

如果玩得很混亂還過不了可以點擊右下角的按鈕重新開始或是真的很卡關則可以看廣告跳關哦！