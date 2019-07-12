「Nova 全能影片下載器」影片只要能播放，就能下載！支援 FB、IG、Twitter 等眾多社群影音網站（Android）

無論在社群網站或是網路上的各大影音平台我們都可以看到很多的影片有些有用的或有趣的就會想保存下來，

但通常平台提供的儲存方式都是以書籤形式來處理（例如 FB 的「我的珍藏」）想再次瀏覽時還是必須連結網路才能看如果想將這些影片＂真正＂的儲存到手機裡可以利用「Nova 全能影片下載器」來做到。

它是一款蠻好用的影片下載工具只要能在其內建瀏覽器中播放的影片基本上它就能幫你下載回來支援 Facebook、Instagram、Twitter、Dailymotion、9GAG、IMDb、Vimeo……等網站播放影片時程式即會自動進行檢測之後只需輕鬆點擊一個按鈕就能下載影片。

支援各種的影片格式包含 MP3、M4A、MP4、M4V、MOV、AVI、WMV、M3U8……等並可同時下載多個影片離線中斷時也會在恢復連線後自動接續下載。下載後的影片可直接使用內建的影片播放器來離線觀看雖然播放器的功能簡單但已十分夠用可快速調整螢幕亮度、音量也可透過雙擊來快轉或倒退讓你在一個 App 裡就能滿足影片下載、管理、保存與觀看的需求。

但要注意的是由於 YouTube 政策的限制是無法下載 YouTube 上的影片唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Nova 全能影片下載器

Nova 全能影片下載器 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Video Downloader & Video Player & Photo Downloader

Video Downloader & Video Player & Photo Downloader 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Nova 全能影片下載器」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可在上方直接輸入關鍵字或網址來找到影片所在的網頁在首頁也有提供幾個常用社群影音平台的捷徑。找到影片後播放一下右下角的下載按鈕就會變成紅色代表已檢測到影片。

第2步 點擊紅色下載按鈕再選擇想要的解析度後就可以在「下載」的列表中看到目前的下載進度。

第3步 下載完畢後就可在上方的「視頻」中找到下載的影片。

第4步 下載後的影片即可離線播放。內建的播放器有調整螢幕亮度、音量大小的功能。

第5步 也可以點擊畫面左右兩側進行倒退或快轉。點擊「鎖頭」即可鎖定螢幕避免誤觸。

第6步 在下載列表右上角可進入「設定」這邊可依使用習慣來調整相關的功能。同時下載的數量預設為 3最多可增加到 6 個「搜尋引擎」也有其它可選擇。