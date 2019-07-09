Firstory 用聲音交友，也可以單純來這裡聽故事哦！（iPhone, Android）

現在的交友工具真的很多方式也很多元化除了傳統直接安安你好住哪裡的聊天方式外，

用照片快速篩選喜歡就向右滑、不喜歡就向左滑對外貌協會的朋友來說也是一個簡潔有力的交友方式。

不過現在的照片都可以修修到連媽媽都認不出來只看照片的交友方式是越來越不保險但聲音就相對真實了。「Firstory」就是一款以聲音會友的交友平台以「說故事、聽故事」為出發點讓每個人都可以用最真實的聲音來說出自己的故事而且每天都會更新話題庫不怕想不到主題可以發揮。

如果剛踏進「Firstory」對自己的聲音還沒有一定的自信你也可以選擇先成為一位聽眾找到有興趣的話題播放其他人所錄製的故事內容就可以一則接一則的聽下去當聽到喜歡的聲音或是內容就可以按個愛心、加入追蹤甚至可輸入一段文字或錄製一段音檔傳送給對方回饋自己的感想給說故事的人透過這樣的互動也許就能從中找到合拍的好友或另一半哦！

每次錄音最長可錄製 1 分鐘的時間錄製後可試聽並能選擇加入適合的背景音樂讓你的故事聽起來更豐富、更有層次。有一種自己在錄製廣播的感覺對廣播有興趣的朋友也可以來體驗看看唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Firstory

Firstory 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Firstory Inc.

Firstory Inc. 官方網站： https://firstory.me/

https://firstory.me/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

在首頁每天都會有各式各樣有趣的話題串。

點入就可以看到許多人的錄音列表點擊「播放鍵」就能開始收聽會自動一則接一則的播放。如果想給說故事的人按個愛心或是傳送留言會需要註冊帳號可使用 Facebook 帳號、手機號碼登入或是 Email 註冊。

點擊故事人的名稱即可進入他的主頁可看到相關的介紹與曾錄製分享的內容喜歡的話還能加入「追蹤」哦！

如果你對某個話題有興趣也想嘗試錄音看看就可以點擊右下角的「麥克風」接上耳機可以有更好的錄音效果。

每次最長可錄製 1 分鐘的時間按下「麥克風」就可以開始完成錄製後點擊「V」即可試聽內容覺得不 OK 的話可再點擊左上角回到上個畫面再重新錄製。OK 的話則可點擊「選擇音樂」。

音樂的部份有十多首可選擇點擊右側的按鈕可試聽音樂再點擊「將這個音樂加入故事」就能自動巧妙的搭在你的錄音檔中。試聽後覺得不錯就可以點擊右上角的「發表」分享出去囉！

除了在首頁中可以找到一些有趣的話題外在「放大鏡」裡可以找到錄音量最多的故事人或是最熱門的話題唷！