2016/12/27 更新：TurnedOnTimesView 軟體版本更新至 v1.15 最新版。

下班或放學回家之後，想知道自己的電腦在你人不在時是不是有被開過，該怎麼做呢？

其實 Windows 作業系統的記錄檔裡面都有記錄了這些資訊，不過一般人可能很難直接判讀那些複雜訊息與內容，如果你想用簡單一點的方法來得知電腦什麼時候開機、什麼時候關機、使用多少時間…等等資訊，可以試試看下面這個免費小軟體 TurnedOnTimesView。

TurnedOnTimesView 會用很簡單的列表形式，將電腦每次開機、關機時間都列出來，除此之外還會顯示 Duration 開機多久，以及每次關機時的原因，如當機、系統掛掉重開或其他錯誤訊息..等。檢查看看，也許有人偷偷用、偷看你電腦很久了都不知道。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： TurnedOnTimesView

TurnedOnTimesView 軟體版本： 1.15

1.15 軟體語言： 繁體中文、英文..等多國語言

繁體中文、英文..等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 65KB

65KB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://www.nirsoft.net/

http://www.nirsoft.net/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將軟體下載回來、解壓縮後執行「TurnedOnTimesView.exe」程式即可開始使用。開啟 TurnedOnTimesView 視窗後會自動查詢系統記錄檔，並顯示最近幾次的開機、關機時間與次數，中間的「期間」顯示的是電腦該次開機後的使用時間長短。

記得點上面的「開機時間」、「關機時間」… 來排序，找出可疑的開機、關機時間點。

