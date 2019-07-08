設計 Logo，完全免費！「Hatchful」回答問題就自動產生符合條件的 Logo 設計

使用者付費的概念在「設計」上一直以來都無法被正常發揮做為設計師或是本身有自帶一點設計技能的朋友一定都有被人砍價甚至盧過免費設計的經驗，

但別請別忘了任何的設計就算看起來再簡單它都一定需要付出時間與精力來製作所以請一定要尊重專業啊～～～

但若真的沒有設計預算可以請專業的來又有 Logo 的設計需求該怎麼辦呢？「Hatchful」就是你的救星啦！它是一個可以自動產生 Logo 的線上設計工具你只需要回答幾個問題就能獲得一大堆的 Logo 圖標全都任你選、任你用重點是完全免費！

它可以依據你的行業別、喜歡的設計風格來推薦符合條件的 Logo 設計輸入名稱與標語即可自動套入設計之中。選擇中意的 Logo 後可再依內容的配置來變換不同的字型、顏色、icon 或是版面設計最後就可以將 Logo 圖檔打包下載回來使用。

在回答問題時可勾選 Logo 未來可能會應用的範圍例如網站、社群媒體、名片、實體店面……等在打包 Logo 圖檔時就會自動產生各種需要的尺寸像是 Facebook、IG、Twitter、YouTube 的封面、大頭貼可直接選用其中也會提供透明背景的 Logo 圖檔方便後續應用在任何的設計物上唷！

繼續閱讀

使用方法：

第1步 開啟網頁後點擊「GET STARTED」。

第2步 首先會詢問你的行業別共有十大類型可選擇包含時尚、健康、餐飲、運動、遊戲、服務……等若你的行業真的沒有在裡面也有「其它」可以選擇。接著按下「NEXT」。

第3步 選擇你喜歡的設計風格。選擇後按下「NEXT」。

第4步 設定名稱與標語然後按下「NEXT」。

第5步 勾選之後可能會應用的範圍。

第6步 最後就會列出一大堆的 Logo 設計可從裡面選擇一個中意的基礎設計。

第7步 接著可再依需求、喜好來調整 Logo 設計的字型、顏色。

第8步 如果挑到的 Logo 有加上小圖示或比較多的設計內容也可以另外選擇不同的圖示或設計配置。

第9步 調整完畢後按下「NEXT」。

第10步 就會自動生成各種你需要的 Logo 圖檔尺寸按下「DOWNLOAD LOGO」。

第11步 但下載檔案需要註冊輸入 Email 與設定密碼後就可以在 Email 裡收到下載連結將檔案下載回來使用。

第12步 之後也可以登入帳號重新編輯 Logo 或是重新下載檔案。