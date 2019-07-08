超魔性的貓咪吹笛手特效！快用「B612」玩你家的貓！（iPhone, Android）

最近在 Facebook 上看到好友分享家中貓咪吹笛子的影片而且意外的是吹得極好、笑果極佳！不知道大家是否也有看過這類超魔性的影片？如果你也想幫家裡的貓咪錄上一段可以下載「B612」這款美肌自拍相機 App。

它原是一款專門用來自拍的相機程式，

提供即時美容效果且擁有大量的貼圖與濾鏡一個人拍照太孤單的話還可再加入其它可愛的 AR 角色一起拍攝就能玩出各種有趣、萌翻天的照片與影片唷！

而這次提到的「貓咪吹笛手」特效是「B612」動態貼圖裡「CAT」分類下的一款貼圖特效點選特效後程式就會在鏡頭偵測到貓咪的時候自動在牠們的嘴邊放上一支橫笛還會加上兩隻可愛的小手並搭配用笛子演奏的音樂當貓咪的頭移動時笛子也會跟著調整位置與角度簡直可說是完美無瑕、笑意滿點啊～

笑果真的很不錯強烈建議家裡有貓咪的朋友一定要下載來玩！在這個「CAT」分類裡還有許多可以套用在貓咪身上的貼圖特效心情不好的時候玩上一輪絕對可以幫你一掃心中的陰霾哦！

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下面是在網路上找到的影片給大家參考效果。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： B612

B612 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： SNOW INC.

SNOW INC. 官方網站： http://b612.snow.me/

http://b612.snow.me/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.3 以上 / Android 4.3 以上版本

iOS 9.3 以上 / Android 4.3 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用（特效下載後可離線使用）

必須連接網路使用（特效下載後可離線使用） 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式後由下方切換到「影片」再點開「貼圖」。接著切換到「CAT」就能找到「吹笛手」特效。

第2步 偵測到貓咪時就會自動將笛子對準貓咪嘴巴的位置不管怎麼移動都會緊緊跟隨背景還會播放笛子音樂按下「錄影鍵」就能把有趣的畫面錄下來了。其它的貓咪特效也都很促咪家裡有貓的一定要玩啊！

除了真實的貓咪外有網友套用在手繪貓咪上也莫名有喜感啊～XD