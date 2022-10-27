Quick StartUp v5.20 輕鬆管理「開機啟動」項目

2022/10/27 更新：軟體版本更新至 v5.20.1.182 最新版。

Quick StartUp是個很簡單的小工具，跟 Windows 系統內建的「msconfig」指令一樣，都可以讓我們管理隨著Windows開機時啟動的軟體清單。

不過Quick StartUp可以用比較簡單的方式檢視軟體的屬性、也可複製或修改啟動程式的路徑與參數，甚至還可自行增加開機啟動的項目，看是要指定讓某個使用者開機時啟動某個軟體，或者讓每個使用者在登入時都自動啟動也可以，，

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Quick StartUp

Quick StartUp 軟體版本： 5.20.1.182

5.20.1.182 軟體語言： 繁體中文（內建多國語系）

繁體中文（內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 7.72MB

7.72MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： http://www.glarysoft.com

http://www.glarysoft.com 軟體下載： 按這裡

如何使用？

比起系統預設的管理工具有彈性些。

第1步 安裝好 Quick StartUp 軟體、開啟之後，先點一下最上方的「Help」→「Languages」，切換成繁體中文介面。





第2步 這是Quick StartUp軟體的程式主畫面，安裝好、開啟軟體後，我們可以在視窗中看到一堆程式清單，這些都是開機後電腦會自動執行的軟體。

如果你不希望他開機自動執行的話，大部分情況下，我們會先到各個軟體的設定頁面去勾選不自動啟動的選項，如果該軟體沒此選項可選，可以在 Quick StartUp 按「狀態」列中的按鈕，把他變成「取消」，或者再上面按滑鼠右鍵再點「刪除此項」。