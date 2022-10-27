Quick StartUp v5.20 輕鬆管理「開機啟動」項目

2022/10/27 更新：軟體版本更新至 v5.20.1.182 最新版。

Quick StartUp是個很簡單的小工具，跟 Windows 系統內建的「msconfig」指令一樣，都可以讓我們管理隨著Windows開機時啟動的軟體清單。

不過Quick StartUp可以用比較簡單的方式檢視軟體的屬性、也可複製或修改啟動程式的路徑與參數，甚至還可自行增加開機啟動的項目，看是要指定讓某個使用者開機時啟動某個軟體，或者讓每個使用者在登入時都自動啟動也可以，，

比起系統預設的管理工具有彈性些。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Quick StartUp
  • 軟體版本：5.20.1.182
  • 軟體語言：繁體中文（內建多國語系）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：7.72MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：http://www.glarysoft.com
  • 軟體下載：按這裡

如何使用？

第1步  安裝好 Quick StartUp 軟體、開啟之後，先點一下最上方的「Help」→「Languages」，切換成繁體中文介面。

Quick StartUp-001



第2步  這是Quick StartUp軟體的程式主畫面，安裝好、開啟軟體後，我們可以在視窗中看到一堆程式清單，這些都是開機後電腦會自動執行的軟體。

如果你不希望他開機自動執行的話，大部分情況下，我們會先到各個軟體的設定頁面去勾選不自動啟動的選項，如果該軟體沒此選項可選，可以在 Quick StartUp 按「狀態」列中的按鈕，把他變成「取消」，或者再上面按滑鼠右鍵再點「刪除此項」。

Quick StartUp-002
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最後更新：10-27, 2022 下午 3:57

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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訪客留言：

6 Replies to “Quick StartUp v5.20 輕鬆管理「開機啟動」項目”

  1. 我推薦winpatrol，它在開機啟動方面有很大的方便性。
    能讓你的軟體使用delay start(延遲個30秒再出現)
    這樣可以讓開機速度增加不少
    還有許多好用功能，很不錯用的軟體!

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  3. 我推薦使用Startup Delayer來管理開機啟動的程式
    因為很多程式都會卡在同一時間執行, 造成互搶資源, 開機時變得卡卡的
    用了這套來將指定的程式(尤其是像CCC、MSN、Intel無線管理員這種啟動比較慢的程式)在開機後幾秒才執行。設定得當還能加速開機時跑完背景程式的速度。
    官方網頁在此http://www.r2.com.au/index.php?page=1

    回覆

  4. 那個等級的東西，如果全部都是綠色的，表示比較安全。不過不一定100％準確。他是由網友投票回覆某個自動執行項目，看看是否為惡意程式的機制，如果大多數網友都回應說這程式是正常的，那應該是正常的，

    如果該程式有問題，剛好有這程式的網友就可以回報該程式的問題與危險程度，得看網友彼此間的回應是否有權威或參考性，所以不一定準確。

    回覆

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