Quick StartUp v5.20 輕鬆管理「開機啟動」項目
2022/10/27 更新：軟體版本更新至 v5.20.1.182 最新版。
Quick StartUp是個很簡單的小工具，跟 Windows 系統內建的「msconfig」指令一樣，都可以讓我們管理隨著Windows開機時啟動的軟體清單。
不過Quick StartUp可以用比較簡單的方式檢視軟體的屬性、也可複製或修改啟動程式的路徑與參數，甚至還可自行增加開機啟動的項目，看是要指定讓某個使用者開機時啟動某個軟體，或者讓每個使用者在登入時都自動啟動也可以，，
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Quick StartUp
- 軟體版本：5.20.1.182
- 軟體語言：繁體中文（內建多國語系）
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：7.72MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：http://www.glarysoft.com
- 軟體下載：按這裡
如何使用？
第1步 安裝好 Quick StartUp 軟體、開啟之後，先點一下最上方的「Help」→「Languages」，切換成繁體中文介面。
第2步 這是Quick StartUp軟體的程式主畫面，安裝好、開啟軟體後，我們可以在視窗中看到一堆程式清單，這些都是開機後電腦會自動執行的軟體。
如果你不希望他開機自動執行的話，大部分情況下，我們會先到各個軟體的設定頁面去勾選不自動啟動的選項，如果該軟體沒此選項可選，可以在 Quick StartUp 按「狀態」列中的按鈕，把他變成「取消」，或者再上面按滑鼠右鍵再點「刪除此項」。，
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訪客留言：
6 Replies to “Quick StartUp v5.20 輕鬆管理「開機啟動」項目”
我推薦winpatrol，它在開機啟動方面有很大的方便性。
能讓你的軟體使用delay start(延遲個30秒再出現)
這樣可以讓開機速度增加不少
還有許多好用功能，很不錯用的軟體!
to 4樓 CHCOOBOO, 謝謝你的推薦，聽起來好像好很多，等等來玩玩看。thanks~~~
我推薦使用Startup Delayer來管理開機啟動的程式
因為很多程式都會卡在同一時間執行, 造成互搶資源, 開機時變得卡卡的
用了這套來將指定的程式(尤其是像CCC、MSN、Intel無線管理員這種啟動比較慢的程式)在開機後幾秒才執行。設定得當還能加速開機時跑完背景程式的速度。
官方網頁在此http://www.r2.com.au/index.php?page=1
那個等級的東西，如果全部都是綠色的，表示比較安全。不過不一定100％準確。他是由網友投票回覆某個自動執行項目，看看是否為惡意程式的機制，如果大多數網友都回應說這程式是正常的，那應該是正常的，
如果該程式有問題，剛好有這程式的網友就可以回報該程式的問題與危險程度，得看網友彼此間的回應是否有權威或參考性，所以不一定準確。
圖中的等級是什麼意思？要不要講解一下？
對這個軟體有個疑問：
runservice 是可以以服務執行嗎？