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專業級「開機啟動項目」設定工具（Autoruns v13.70）

2017/2/18 更新：軟體版本更新至 v13.70 最新版。

之前曾經介紹過Quick StartUpWhatInStartup..等等多種「開機啟動」管理工具，可以讓我們自行設定哪些程式可以在開機時自動執行、哪些不可自動執行。不過這些工具在都沒有下面這個Autoruns來的完整、複雜。

Autoruns for Windows小工具除了可以檢視、管理開機時自動執行的程式與系統服務之外，還可管理「Explorer」檔案總管附掛元件、IE瀏覽器外掛、系統排程、桌面Gadgets...等等項目，更可詳細檢查、管理開機自動載入的硬體驅動程式與多媒體解碼器（Codecs）及Print Monitors…等等項目，如果你想更完整的控制Windows電腦的啟動方式，Autoruns是個很方便的小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Autoruns for Windows
  • 軟體版本：13.70
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：1.24 MB
  • 系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：www.sysinternals.com
  • 軟體下載：按這裡

 

軟體操作介面：

第1步  將軟體下載回來並解壓縮之後，直接按兩下執行「autoruns.exe」即可開始使用，不必安裝。開啟Autoruns主程式之後，我們可以在「Everything」分頁中檢視開機時會自動啟動的全部項目，包含各種程式、系統服務、Drivers或Codecs..等等。 如果你不想讓某個程式開機自動啟動，請取消左邊的勾選，也可在項目上按右鍵再按「Delete」刪除。

01

 

第2步  這是IE瀏覽器外掛管理選單，可以從這清單中看到已經被安裝哪些元件或外掛，如果有發現一些奇怪的垃圾或廣告程式，也可以把它取消勾選或刪除。

02

 

第3步  這是硬體驅動程式的部份，在某些特殊情況或需求，可能需要暫時不使用某些Drivers的話可以在這邊設定。

03

延伸閱讀：

  1. WhatInStartup v1.22「開機自動啟動清單」管理工具
  2. Quick StartUp 輕鬆管理「開機啟動」項目
  3. RunDelayed 延遲啟動開機自動載入的軟體，先叫出桌面來用！
  4. 開機時出現「CMOS checksum error」或「Press F1 to continue」等訊息，無法開機怎辦？
  5. [電腦監視器] AutoScreenShot 螢幕自動抓圖拍照，不在電腦前也可監控使用情況！

 

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較舊的留言
  1. 狼啃 說道：
    02-05, 2015 at 下午 12:38.02

    2015/2/4又更新

    回覆
  2. 阿杰 說道：
    01-30, 2015 at 下午 10:28.25

    真的不懂QQ 從apple網站得到這個的訊息 因為這個問題>>>( iTunes Store 顯示「錯誤 0x80090318」提示 )
    http://support.apple.com/zh-tw/TS4123
    但還是看不懂 > <"

    回覆
  4. 阿達 說道：
    11-16, 2011 at 下午 10:01.58

    能否請不來恩再舉例說明, 哪些東西可砍, 哪些不要砍, 不然實在是看嘸呢…

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