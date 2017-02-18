2017/2/18 更新：軟體版本更新至 v13.70 最新版。

之前曾經介紹過Quick StartUp、WhatInStartup..等等多種「開機啟動」管理工具，可以讓我們自行設定哪些程式可以在開機時自動執行、哪些不可自動執行。不過這些工具在都沒有下面這個Autoruns來的完整、複雜。

Autoruns for Windows小工具除了可以檢視、管理開機時自動執行的程式與系統服務之外，還可管理「Explorer」檔案總管附掛元件、IE瀏覽器外掛、系統排程、桌面Gadgets...等等項目，更可詳細檢查、管理開機自動載入的硬體驅動程式與多媒體解碼器（Codecs）及Print Monitors…等等項目，如果你想更完整的控制Windows電腦的啟動方式，Autoruns是個很方便的小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Autoruns for Windows

Autoruns for Windows 軟體版本： 13.70

13.70 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.24 MB

1.24 MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10

Windows XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 官方網站： www.sysinternals.com

www.sysinternals.com 軟體下載： 按這裡

軟體操作介面：

第1步 將軟體下載回來並解壓縮之後，直接按兩下執行「autoruns.exe」即可開始使用，不必安裝。開啟Autoruns主程式之後，我們可以在「Everything」分頁中檢視開機時會自動啟動的全部項目，包含各種程式、系統服務、Drivers或Codecs..等等。 如果你不想讓某個程式開機自動啟動，請取消左邊的勾選，也可在項目上按右鍵再按「Delete」刪除。

第2步 這是IE瀏覽器外掛管理選單，可以從這清單中看到已經被安裝哪些元件或外掛，如果有發現一些奇怪的垃圾或廣告程式，也可以把它取消勾選或刪除。

第3步 這是硬體驅動程式的部份，在某些特殊情況或需求，可能需要暫時不使用某些Drivers的話可以在這邊設定。