Absolute Uninstaller v5.3.1 軟體快速移除工具

2022/12/6 更新：軟體版本更新至 v5.3.1.46 最新版。

常常會亂裝一些軟體的人，大概也會很常用到軟體移除功能，雖然控制台裡面就有軟體移除功能，不過開啟速度還是有一點點慢，而且軟體如果沒安裝好或移除乾淨，，

可能會有些「屍體」卡在那邊不好清理。下面介紹這個Absolute Uninstaller是一個速度很快的移除工具，除了啟動速度稍微快一點點，還特別支援「軟體清單」的匯出功能，如果你想讓大家知道你都安裝啥軟體的話，可以透過內建的「導出程式列表」功能來匯出清單。

其實Absolute Uninstaller這軟體還有個很特別的地方是，他會特別標出最近剛安裝的軟體，如果你試玩了新東西覺得不滿意想移除的話，這個功能會滿方便的。另外還有個「批次卸載」功能，可以一次選取多個程式來執行移除工作。不過我倒不喜歡用批次移除功能，比較習慣一個一個單獨處理。  

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Absolute Uninstaller
  • 軟體版本：5.3.1.46
  • 軟體語言：中文（內建多國語系）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：6.04 MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：http://www.glarysoft.com/
  • 軟體下載：按這裡

Absolute Uninstaller軟體特色：

  1. 最近安裝的軟體會特別標示「新的!」，方便快速選取
  2. 可依照軟體安裝日期排序
  3. 可將目前已安裝的軟體清單匯出成TXT純文字檔。
  4. 支援「隨打即搜」，可以快速尋找出你要的程式
  5. 支援批次移除軟體功能
  6. 自動搜尋無效項目，可協助尋找、移除軟體垃圾

軟體操作界面已有更新：

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最後更新：12-06, 2022 下午 1:34

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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訪客留言：

16 Replies to “Absolute Uninstaller v5.3.1 軟體快速移除工具”

  5. 最快且最乾淨的方式=_=Format ….這是最古老也最好用的方法…. 的確是”軟體最快速移除”的好工具阿XD~~

    C:>\format c: /q ….

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  6. 應該是免安裝的
    可以用解壓縮方式
    資料夾中點擊 uninstaller
    就可以執行
    不想使用用不慣
    直接將整個資料夾刪除即可

    回覆

  8. 對了,這個會不會連共用的登錄檔也一起刪了,常碰到這種的要死一起死,然後電腦會怪怪的或當機,有時還要進安全模式去還原.

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  9. 把自己移除的事………………………………做過^
    檔案小的,執行時像會暫時完全獨立存在記憶體,沒連結.
    當然是其他程式,這個還沒用過.

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  10. 三樓朋友的問題我很有興趣

    那感覺就像是……「毒蛇咬到舌頭」這樣的感覺……
    到底會怎樣呢XD？

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