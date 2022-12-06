Absolute Uninstaller v5.3.1 軟體快速移除工具
2022/12/6 更新：軟體版本更新至 v5.3.1.46 最新版。
常常會亂裝一些軟體的人，大概也會很常用到軟體移除功能，雖然控制台裡面就有軟體移除功能，不過開啟速度還是有一點點慢，而且軟體如果沒安裝好或移除乾淨，，
其實Absolute Uninstaller這軟體還有個很特別的地方是，他會特別標出最近剛安裝的軟體，如果你試玩了新東西覺得不滿意想移除的話，這個功能會滿方便的。另外還有個「批次卸載」功能，可以一次選取多個程式來執行移除工作。不過我倒不喜歡用批次移除功能，比較習慣一個一個單獨處理。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Absolute Uninstaller
- 軟體版本：5.3.1.46
- 軟體語言：中文（內建多國語系）
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：6.04 MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：http://www.glarysoft.com/
- 軟體下載：按這裡
Absolute Uninstaller軟體特色：
- 最近安裝的軟體會特別標示「新的!」，方便快速選取
- 可依照軟體安裝日期排序
- 可將目前已安裝的軟體清單匯出成TXT純文字檔。
- 支援「隨打即搜」，可以快速尋找出你要的程式
- 支援批次移除軟體功能
- 自動搜尋無效項目，可協助尋找、移除軟體垃圾
軟體操作界面已有更新：，
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訪客留言：
16 Replies to “Absolute Uninstaller v5.3.1 軟體快速移除工具”
目前使用的是Revouninstaller,不過這套也能參考. 感謝介紹!
这软件和系统自带的一样没法完全卸载干净 有注册表残留什么的
這個軟體好棒啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
對我的電腦來說，他開啟的速度沒快多少…
最快且最乾淨的方式=_=Format ….這是最古老也最好用的方法…. 的確是”軟體最快速移除”的好工具阿XD~~
C:>\format c: /q ….
應該是免安裝的
可以用解壓縮方式
資料夾中點擊 uninstaller
就可以執行
不想使用用不慣
直接將整個資料夾刪除即可
那ccleaner跟這個比那個比較好啊？
對了,這個會不會連共用的登錄檔也一起刪了,常碰到這種的要死一起死,然後電腦會怪怪的或當機,有時還要進安全模式去還原.
把自己移除的事………………………………做過^
檔案小的,執行時像會暫時完全獨立存在記憶體,沒連結.
當然是其他程式,這個還沒用過.
三樓朋友的問題我很有興趣
那感覺就像是……「毒蛇咬到舌頭」這樣的感覺……
到底會怎樣呢XD？
其實要把已安裝的軟體清單整理出來很簡單
用FSCapture的捲動截圖功能便可
Absolute Uninstaller和Revo Uninstaller到底哪個好用呢？
我突然想到，如果叫他移除自己會怎樣？ XD
REVO UNINSTALL 也不错～
我比較喜歡用Uruninstaller來清理!^^