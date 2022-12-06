Absolute Uninstaller v5.3.1 軟體快速移除工具

2022/12/6 更新：軟體版本更新至 v5.3.1.46 最新版。

常常會亂裝一些軟體的人，大概也會很常用到軟體移除功能，雖然控制台裡面就有軟體移除功能，不過開啟速度還是有一點點慢，而且軟體如果沒安裝好或移除乾淨，，

可能會有些「屍體」卡在那邊不好清理。下面介紹這個Absolute Uninstaller是一個速度很快的移除工具，除了啟動速度稍微快一點點，還特別支援「軟體清單」的匯出功能，如果你想讓大家知道你都安裝啥軟體的話，可以透過內建的「導出程式列表」功能來匯出清單。

其實Absolute Uninstaller這軟體還有個很特別的地方是，他會特別標出最近剛安裝的軟體，如果你試玩了新東西覺得不滿意想移除的話，這個功能會滿方便的。另外還有個「批次卸載」功能，可以一次選取多個程式來執行移除工作。不過我倒不喜歡用批次移除功能，比較習慣一個一個單獨處理。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Absolute Uninstaller

Absolute Uninstaller 軟體版本： 5.3.1.46

5.3.1.46 軟體語言： 中文（內建多國語系）

中文（內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 6.04 MB

6.04 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： http://www.glarysoft.com/

http://www.glarysoft.com/ 軟體下載： 按這裡

Absolute Uninstaller軟體特色： 最近安裝的軟體會特別標示「 新的! 」，方便快速選取 可依照軟體安裝日期排序 可將目前已安裝的軟體清單匯出成TXT純文字檔。 支援「隨打即搜」，可以快速尋找出你要的程式 支援批次移除軟體功能 自動搜尋無效項目，可協助尋找、移除軟體垃圾

軟體操作界面已有更新：