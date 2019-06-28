這個投籃遊戲不一樣！「HardBall」讓你不小心就咻～滑進籃框裡（iPhone, Android）

手機上的投籃遊戲百百款但不管形式怎麼改、玩法如何不同通常還是得要有＂投＂的這個動作，

需要一點角度控制的技巧不過「HardBall」可不一樣雖然它也是投籃遊戲不過是要讓你用＂滑＂的唷！

它是一款有趣的益智解謎遊戲玩法有點類似倉庫番的概念移動時球與籃框會同步行動需利用關卡場景中的各種障礙來改變兩者的位置最後讓球可以咻一下就滑進籃框中過關。

每個關卡都有一個目標步數需在這個步數內過關才能拿到三顆滿星以及最高的獎金因為沒有生命值的限制所以可以反覆的嘗試直到完美過關為止。共有 400 個關卡等著你獲得的金幣可以用來解鎖新的造型球增加更多遊戲的樂趣哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：HardBall
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：MiniMana Games
  • 官方網站：http://www.minimanagames.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

點入「PLAY」會有玩法教學遊戲目的就是要讓紅色的球進到籃框中。

 

接著會帶著玩家試玩一關滑動時球與籃框會同步行動所以要想辦法利用關卡中的一些障礙物來改變它們的位置。

 

最後讓球進入籃框即可過關。接著就輪到玩家進行第一關的挑戰囉！

 

一樣讓球進籃即可過關不過要注意關卡右上角的步數限制超過步數就無法拿到最高獎金囉！完美過關則可獲得三顆星與 20 枚金幣。

 

如果只拿到 1 顆星獎金就只會剩下 5 枚金幣但可以再無限次的重複挑戰。所收集到的金幣則可用來解鎖各種不同的造型球哦！

 

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