ListTimer 只要按一下就啟動的倒數計時器（iPhone, iPad）

「ListTimer」是一款可以快速使用的倒數計時工具預設 10 秒、1 分鐘與 5 分鐘這三種時間單位讓你可在列表中直接選取需要的時長，

並立即開始倒數計時。例如需要 30 秒的計時器就可以在 10 秒間隔的列表中找到它需要泡個泡麵 3 分鐘則可以在 1 分鐘間隔的列表中直接點用不需再花時間手動設定。

在列表中除了會顯示計時器的時長外在旁邊也會同步幫你算出結束的實際時間所以你可以很容易知道鈴聲將會在幾點幾分時會響起很方便當做臨時的鬧鐘使用哦！若預設的間隔時間不符合你日常的需求可以在設定中變更時間單位像是可以把 5 分鐘的間隔變成 30 分鐘為一個間隔單位。

計時器可於背景使用所以跳出程式或關閉螢幕它仍會在正確的時間響鈴提醒還能選擇要提醒的次數怕被打擾可縮減為 1 次怕漏聽到的則可以讓它永遠重複提醒直到按下「完成」為止。另外還有提供許多的鈴聲、主題配色可選擇也有貪睡與自動重複循環計時的功能有需要的朋友可以參考看看。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： ListTimer

ListTimer 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Umemoto Non

Umemoto Non 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「ListTimer」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後會用幾個小對話視窗來簡單說明相關的功能。在上方是三種時間單位「10 秒」的列表中就是以 10 秒為隔間的計時器點擊即可開始倒數。列表右側列出的就是計時器結束的時間。

第2步 點入左上角的設定可在「更改時間單位」中修改預設的間隔時間。

第3步 還有許多的主題色系、鈴聲類型可選擇。

第4步 「鬧鐘計數」可選擇在時間到時的響鈴次數怕吵的可選 1 次怕聽不見的就可以保持「永遠重複」。

第5步 在列表中點擊需要的計時器後就會開始倒數計時如果需要這個計時器重複循環計時的話可點擊下方的「雙箭頭」即可開啟循環計時。當時間到時就會顯示右圖畫面點擊「完成」即可停止響鈴。（但若有設定「鬧鐘計數」則會在指定次數後自動停止響鈴或震動）