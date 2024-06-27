Recuva File Recovery v1.54 把被刪除的檔案救回來！（免費軟體）

2024/6/27 更新：軟體版本更新為 v1.54.0.120 最新版，修改部份軟體介面與錯誤問題，詳細更新細節請參考：這裡（英文）。

之前曾經介紹過FinalData跟Undelete Plus兩套好用的免費檔案救援工具，剛剛又發現一套超好用的免費軟體，一樣可以幫我們將影片、照片、Word、Excel文件...等等被誤刪的檔案救回來。如果你不小心刪除了重要檔案，別慌張，只要馬上執行Recuva File Recovery軟體，，

”大部分”都還有機會可以救回來唷！

Recuva File Recovery是一套相當好用的免費軟體，除了英文、繁體中文、簡體中文等版本之外，還內建了其他國家的十多國語系。軟體在安裝或使用時完全不用輸入序號或破解，如果你用得爽的話，可以去官方網站給錢贊助他（20美金或20歐元）。

Recuva File Recovery軟體提供相當特別的「指引精靈」功能，當我們要還原被誤刪的檔案時，可以先自行選擇檔案的類型，如圖檔、音樂、文件、影片…等，接著再依照原本檔案存放的位置來加快找回檔案的速度。除了指定尋找文件夾、磁碟機或記憶卡，我們也可指定只找「資源回收筒」或其他你指定的資料夾，這樣可以不用翻變整顆硬碟找檔案，只要針對檔案原本該在的地方去挖就好。

軟體名稱：Recuva File Recovery

軟體版本：1.54.0.120

軟體語言：繁體中文、簡體中文（內含多國語系）

軟體性質：免費軟體

檔案大小：25.2 MB

系統支援：Windows 7/8/10/11

官方網站：http://www.recuva.com/

軟體下載：按這裡

一、安裝Recuva File Recovery軟體

安裝Recuva File Recovery軟體的方法很簡單，安裝步驟中也不會自動幫你裝啥鬼Toolbar或廣告軟體，直接執行「rcsetup112.exe」安裝檔，開始安裝前先選擇【Chinese(Traditonal)】繁體中文語系，按下〔OK〕後，繼續按下一步、...等，即可完成安裝程序。

二、還原被刪除的檔案

第1步 依照上面的方法安裝好Recuva File Recovery軟體後，執行Recuva軟體出現「Recuva指引精靈」畫面時，請按一下〔下一步〕按鈕直接開始。

第2步 接著請依照你要救援的檔案類型，選擇「圖片」、「音樂」、「文件」...或其他檔案格式，如果你忘記你要救的檔案是啥類型的話，可以點選「其他」，然後再按〔下一步〕按鈕。

第3步 如果你記得原本的檔案是放在哪個資料夾的話，也可以直接選擇該資料夾來進行還原。如果是不小心丟到資源回收筒刪除掉，那也可以點選「在資源回收筒」，或者其他如記憶卡、文件夾等位置。選好之後，再按一下〔下一步〕開始還原檔案。

第4步 接著請直接按一下〔開始〕，讓他開始掃描你指定的檔案類型與存檔位置。

第5步 依照電腦等級與硬碟速度、容量大小的不同，會花一些時間來找回你要救援的檔案，請耐心等待。

第6步 如圖，畫面中會列出目前已經搜查出來的就檔案，請依照檔名或預覽圖來尋找你要的檔案。找到你要還原的檔案後，請勾選起來，然後再按一下〔開始搶救〕按鈕。

第7步 接著請點選還原後要存放的位置，請盡量儲存在與遺失檔案不同的磁碟機，避免因為重複寫入資料而導致更多救援失敗的狀況。

第8步 如圖，原本被刪除的圖檔，已經被我們搶救回來囉～