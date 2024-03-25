IDM v6.42 超快速檔案下載工具（內建砍站軟體）
簡稱「IDM」的 Internet Download Manager 是一個有點年紀的老牌下載軟體，主要功能有點類似多年前的 FlashGet 那樣，可以協助我們管理、監控目前下載中的檔案與任務排程。
由於現在大部分使用者家裡的網路環境至少都是光纖以上等級了，除了一些BT、迅雷等 P2P 的下載需求外，幾乎很少有需要長時間等待的下載需求，所以類似 IDM 這類下載管理工具應該已經很少人會用得到，尤其 IDM 又不支援什麼 P2P 或免空的下載。
不過剛剛才發現 Internet Download Manager 軟體裡面其實還藏了一個越來越少人用得到但還蠻實用的東西，，
如果偶爾需要將網路上一些重要資料備份下來，但覺得頁數太多很麻煩的話，也可以是試試看 IDM 裡面的 Grabber 砍站功能，速度快、內容又完整，應該能幫上不少忙。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Internet Download Manager
- 軟體版本：6.42.7.1
- 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言版
- 軟體性質：試用版
- 檔案大小：11.5 MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：Tonec
- 軟體下載：Download 下載
IDM 下載軟體的主畫面：
Grabber 網站下載器（砍站軟體）的操作畫面：，