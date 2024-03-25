IDM v6.42 超快速檔案下載工具（內建砍站軟體）

簡稱「IDM」的 Internet Download Manager 是一個有點年紀的老牌下載軟體，主要功能有點類似多年前的 FlashGet 那樣，可以協助我們管理、監控目前下載中的檔案與任務排程。

由於現在大部分使用者家裡的網路環境至少都是光纖以上等級了，除了一些BT、迅雷等 P2P 的下載需求外，幾乎很少有需要長時間等待的下載需求，所以類似 IDM 這類下載管理工具應該已經很少人會用得到，尤其 IDM 又不支援什麼 P2P 或免空的下載。

不過剛剛才發現 Internet Download Manager 軟體裡面其實還藏了一個越來越少人用得到但還蠻實用的東西，，

如果偶爾需要將網路上一些重要資料備份下來，但覺得頁數太多很麻煩的話，也可以是試試看 IDM 裡面的 Grabber 砍站功能，速度快、內容又完整，應該能幫上不少忙。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Internet Download Manager

Internet Download Manager 軟體版本： 6.42.7.1

6.42.7.1 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言版

繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言版 軟體性質： 試用版

試用版 檔案大小： 11.5 MB

11.5 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： Tonec

Tonec 軟體下載： Download 下載

IDM 下載軟體的主畫面：

Grabber 網站下載器（砍站軟體）的操作畫面：