IDM v6.42 超快速檔案下載工具（內建砍站軟體）

簡稱「IDM」的 Internet Download Manager 是一個有點年紀的老牌下載軟體，主要功能有點類似多年前的 FlashGet 那樣，可以協助我們管理、監控目前下載中的檔案與任務排程。

由於現在大部分使用者家裡的網路環境至少都是光纖以上等級了，除了一些BT、迅雷等 P2P 的下載需求外，幾乎很少有需要長時間等待的下載需求，所以類似 IDM 這類下載管理工具應該已經很少人會用得到，尤其 IDM 又不支援什麼 P2P 或免空的下載

不過剛剛才發現 Internet Download Manager 軟體裡面其實還藏了一個越來越少人用得到但還蠻實用的東西，，

就是「Grabber」這個俗稱「砍站軟體」的功能，只要輸入網址，就能將網站一頁一頁下載回來、儲存在你的電腦中，不管是網頁中的文字、圖片、影片或音樂檔，都能依照自己的需求篩選、備份下來。

如果偶爾需要將網路上一些重要資料備份下來，但覺得頁數太多很麻煩的話，也可以是試試看 IDM 裡面的 Grabber 砍站功能，速度快、內容又完整，應該能幫上不少忙。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Internet Download Manager
  • 軟體版本：6.42.7.1
  • 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言版
  • 軟體性質：試用版
  • 檔案大小：11.5 MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：Tonec
  • 軟體下載：Download 下載

IDM 下載軟體的主畫面：

Grabber 網站下載器（砍站軟體）的操作畫面：

最後更新：03-25, 2024 下午 10:32

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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