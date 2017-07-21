2017/7/21 更新：限時免費序號又來囉！這次破天荒的共推出 8 套軟體免費送，活動期限：2017/7/24 止。

國外的軟體公司很喜歡搞一些萬聖節降價、感恩節回饋啥的促銷活動，不知道是不是先前 iOS 跟 Android 上的限免熱潮的帶動還是原本就有這些習慣，總之越來越多桌機板的軟體公司也跟著在感恩節、萬聖節跟一些節慶辦限時免費的大贈送囉！現在…. 連 “夏日限免” 都有了。

如果你偶爾需要幫影片轉檔、將整張 DVD 影音光碟轉成一個一個的影片檔或者把影片轉成 Gif 動畫圖檔、在影片畫面中加上浮水印或其他影音內容的加工、處理…等，甚至一些圖片轉檔、磁碟分割、檔案救援…，那千萬不要錯過 WonderFox 最近推出的超級限免活動…

這次總共一次推出 8 個超實用的影音轉檔、影音處理軟體與系統工具的免費贈送，只要下載就好，不用做任何操作，就能拿到軟體跟註冊序號，超大方的啦。

免費軟體清單： HD Video Converter Factory Pro

Photo Watermark Software

Driver Easy

Wise Care 365 Pro

Windscribe

HeimdalSecurity

FlipHTML5

Do Your Data Recovery Professional

軟體註冊序號就在壓縮檔裡面….