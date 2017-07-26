手機的遊戲世界裡真的有太多類型的遊戲讓人玩也玩不完，但如果你喜歡的是那種不太花俏、需要動點腦、不論玩法或介面設計都簡簡單單的遊戲，就一定要撥點空間玩一下「Find A Way」了。

它可以被歸類為一筆畫類型的益智遊戲，玩家需將關卡中所有的點點全都連接起來，而且只能或直或橫的連接不能走斜的，被連線過的點也不可重覆經過，在這些條件之下，想辦法完成連線即可過關。

在關卡中會有方塊來擋路，遇到方塊就得想辦法繞過它，該從哪裡先走、哪邊轉彎，考驗著玩家縱觀全局的能力。雖然遊戲介面簡單，不過在配樂及音效方面卻讓人有點小驚喜，建議在玩遊戲時可以戴上耳機，那立體音效可以帶領玩家更享受在遊戲之中。

遊戲並沒有給玩家太大的壓力，走錯可以從中間任一點修改路線，不限時也不限步數，可以慢慢思考慢慢調整，真的走不出來還可以用「魔法棒」直接走完全場幫你跳過這一關，但能靠自己過關的成就感才是最讓人上癮的哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Find A Way

Find A Way 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Zero Logic Games

Zero Logic Games 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Find A Way」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

初次進入會有簡單的玩法教學。

遊戲僅開放「Dot’s Journey」的前四個遊戲包可免費玩，共有 640 個關卡。其餘的四款遊戲及「Dot Infinity」無限模式則需付費升級，升級後還有可愛版的點點可以選用哦！

點入關卡後即可開始玩啦！紅點是起點，將灰色的點都連接起來即可過關。

點點會越來越多，出現方塊的地方是無法通過的，要繞過它們進行連線。

如果發現自己鬼打牆怎樣都走不對時，就可以使用左上角的「魔法棒」，程式就會自動幫你快速走完這關。

若覺得白底背景看了眼睛會不舒服的話，可點擊下方的「月亮」切換成夜間模式，睡前玩個幾關也不會刺眼囉！