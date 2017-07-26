這期的統一發票你對了嗎？聽說千萬大獎的幸運兒只花了 20 元買水喝，就說了沒事多喝水，多喝水就會中獎了吧你看看！（咦？）運氣總是不如人，獎金總是擦肩而過？先別傷心了，用「喵對發票」對獎至少還能笑一笑哦！（拍肩）

「喵對發票」的主視覺就是一隻招財貓，光是看著就喜氣，提供三種對獎方式，如果你喜歡靠自己的記憶力來對獎，就可以直接查看獎號；懶得記那就利用掃描器處理電子發票，掃描超快速，有時發票都還沒拿穩，就知道自己沒中了…（囧）；而傳統發票的部份沒辦法用掃描的，需使用鍵盤輸入發票後三碼來對獎。

但無論是用掃描還是手動輸入都會有提示音告訴你有中還是沒中，目前提示音有三種選擇，預設是人聲，若不想聽到＂沒中＂這麼直接傷害的字眼，就可以選擇使用叮咚聲或是具有療癒效果的喵喵聲，中或沒中的喵喵聲是有差異的，就是一種興奮與失落的音調差別，就算沒中獎至少也會覺得蠻好笑的唷！

每期開獎後程式會自動更新，下載獎號後即使沒有網路連線也可進行對獎，另外開獎後與領獎期限截止前都有提供提醒通知，不用擔心忙到忘記對獎或領獎哦！每兩個月心就傷痕累累嗎？那就試試會喵喵叫的「喵對發票」吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 喵對發票

喵對發票 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Joe Tsai

Joe Tsai 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 更新獎號需連網，可離線對獎。

更新獎號需連網，可離線對獎。 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

在首頁就可以查看最近兩期的發票號碼。

若不想記號碼，可以由上方切換到「鍵盤」手動輸入發票後三碼來對傳統發票，右上角可切換期數，如果發票常亂收，也可以選擇兩期一起對哦！有中沒中都會在上方顯示並有提示音。

切換到「掃描」就可以直接快速對電子發票，判斷中獎速度超快！預設提示音為人聲，可由右上角開啟設定畫面選擇喵喵聲或叮咚聲。